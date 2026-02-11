Skandal trese Europu zbog Epsteina, a u Americi moćnici i dalje netaknuti: "Ministar je uhvaćen u laži, ali ne daje ostavku"

Američka državna odvjetnica Pam Bondi u srijedu je pred odborom Zastupničkog doma branila postupanje ministarstva pravosuđa prema dosjeima osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, kazavši da je rad bio mukotrpan jer su njegovi zaposlenici morali pregledati i redigirati mnoštvo dokumenata u kratkom vremenu.

Ivica Puljić o aferi Epstein Foto: DNEVNIK.hr

Njezino svjedočenje pred Odborom za pravosuđe Zastupničkog doma uslijedilo je u trenutku kada su zastupnici, među njima i neki republikanci, izrazili frustriranost zbog količine materijala o Epsteinu, koje je ministarstvo pregledalo, ali potom i zadržalo unatoč saveznom zakonu u skladu s kojim gotovo sve dosjee treba objaviti.

Dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić o njezinom svjedočenju kaže:

"Demokrati su tražili od Bondi da se ispriča žrtvama seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina koje su došle na sjednicu Odbora.

Bilo je tu i ima još uvijek dosta uzajamne galame, vikanja, svađa.

Demokrati su optužili Ministarstvo pravosuđa da pretražuje dokumente kako bi zaštitili moćne osobe i pozivaju na objavljivanje prethodno redigiranih izjava preživjelih.

Mnogi dokumenti nisu dostupni, odnosno sakriveno je crnilom, pa nije dostupno. Bondi je tijekom saslušanja optužila demokratske zakonodavce da pokušavaju odvratiti pozornost od napretka koje je Trumpova administracija postigla u rješavanju problema granične sigurnosti i kriminala.

Predsjednik Trump, čiji se ime spominje u 5300 referenci u tim dosjejima kaže da su ga dosjeji oslobodili uz poruku svojim glasačima da više vjeruju njemu nego vlastitim očima i ušima.

Oni rado pristaju na tu ulogu", kaže Puljić.

Zbog te afere u Europi padaju glave, no u Americi se za sada ništa ne događa.

"Da, to je zanimljiva situacija. Objavljivanje milijuna dokumentata nije rezultiralo uhićenjem niti jedne bogate, moćne osobe ovdje u Americi čiji se imena pojavljaju u dosjejima. Prije svega toga zato što su takvi ljudi zaštićeni od strane američke administracije i pro-Trumpovih medija.

Najnoviji primjer smo vidjeli jučer kada je glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt prekinula briefing nakon što je novinar pitao o priznanju Lutnicka. Naime, američki ministar trgovine Howard Lutnick priznao je tijekom svjedočenja pred Senatom da je posjetio zloglasni otok u vlasništvu osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Lutnick je uhvaćen u laži po tom pitanju.

Ministarstvo pravosuđa izdalo je dopis u kojem se navodi da ne postoji popis klijenata, iako znamo da postoji, i da nema dovoljno dokaza za daljnje optužbe. Prošle godine, pak Pam Bondi je rekla da postoji popis klijeta i da je pred njom na stolu. I još je jedna tu stvar, a to je politička klima.

Howard Lutnick i još neki se primjerice suočavaju s intenzivnim kritikama ali se udupiru pozivima na ostavku sve dok imaju potporu iz Bijele kuće", kaže Puljić.

Ministarstvo pravosuđa je objavilo posljednju tranšu od više od tri milijuna stranica dokumenata krajem prošlog mjeseca, ponovno privukavši pozornost javnosti na bogate i moćne pojedince koji su održavali veze s Epsteinom čak i nakon što je osuđen za podvođenje maloljetnica.