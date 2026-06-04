Vatrogasac o padu aviona: "Bilo ga je teško pronaći, nije bilo znakova curenja goriva"

Četiri osobe smrtno su stradale u padu manjeg zrakoplova koji se srušio u blizini Medulina. Žurne službe dojavu su dobile u 11:18, i od tada su na terenu. Kako je potvrđeno Dnevniku Nove TV, riječ je o avionu koji je registriran u Njemačkoj, a poletio je iz Austrije.

"Izašli smo odmah na dojavu, izašlo je više službi, nekoliko vozila hitne pomoći, policije... U početku je bilo teško locirati samo mjesto događaja, dobili smo informacije da je pao između Kaštijuna i samog aerodroma, ali to je poljsko i šumsko područje koje je teško naći, tako da je trebalo određeno vrijeme da nađemo mjesto", rekao je Neven Kelemen iz JVP Pula.

Neven Kelemen Foto: Vijesti u 17

"Nije bilo nikakvih znakova curenja goriva, mi smo bili pripravni na to, ako do toga dođe, da možemo krenuti u gašenje, ali kažem vam - bilo je samo pregled aviona, krenuli smo spašavati osobe, ali nije bilo preživjelih", dodao je.

Srušio se avion blizu Medulina - 1 Foto: Vijesti u 17

Srušio se avion blizu Medulina - 3 Foto: Vijesti u 17