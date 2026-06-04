Vatrogasac o padu aviona: "Bilo ga je teško pronaći, nije bilo znakova curenja goriva"

"Izašli smo odmah na dojavu, izašlo je više službi, nekoliko vozila hitne pomoći, policije... U početku je bilo teško locirati samo mjesto događaja, dobili smo informacije da je pao između Kaštijuna i samog aerodroma, ali to je poljsko i šumsko područje koje je teško naći, tako da je trebalo određeno vrijeme da nađemo mjesto", rekao je Neven Kelemen iz JVP Pula.
Neven KelemenFoto:
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"Nije bilo nikakvih znakova curenja goriva, mi smo bili pripravni na to, ako do toga dođe, da možemo krenuti u gašenje, ali kažem vam - bilo je samo pregled aviona, krenuli smo spašavati osobe, ali nije bilo preživjelih", dodao je.
Srušio se avion blizu Medulina - 1Foto:
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Srušio se avion blizu Medulina - 3Foto:
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