Žena tvrdila da ima simptome hantavirusa, liječnici joj rekli da je anksiozna: Sada je u bolnici i stanje je kritično

Francuska putnica s kruzera MV Hondius, koja je kasnije bila pozitivna na hantavirus, liječnicima na brodu prijavila je simptome još prije evakuacije, no rečeno joj je da se vjerojatno radi o stresu i anksioznosti, izjavio je španjolski ministar zdravstva Javier Padilla Bernáldez.

Žena je imala simptome slične gripi, ali liječnici Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti te španjolske zdravstvene službe procijenili su da njezino stanje nije povezano s hantavirusom. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kasnije je objavila da je Francuskinja u vrlo kritičnom stanju.

"Nisu mislili da su ti simptomi kompatibilni s hantavirusom. Zašto? Zato što je ono što im je rekla bilo da je prije nekoliko dana imala epizodu kašlja koja je prošla, a ono što je u tom trenutku osjećala bilo je nešto poput stresa, tjeskobe ili nervoze. Dakle, nije klasificirano kao hantavirus", rekao je Padilla.

Kruzer MV Hondius napustio je Tenerife nakon velike međunarodne operacije tijekom koje je u 48 sati evakuirano 120 ljudi iz 23 zemlje. Na brodu su dosad potvrđena tri smrtna slučaja i osam slučajeva zaraze hantavirusom.

Govoreći dok je brod napuštao Tenerife, glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus zahvalio je Španjolskoj na pomoći putnicima i rekao da je francuska putnica sada u vrlo kritičnom stanju.

"Zamislite da je ostala dulje na brodu", rekao je Tedros. Dodao je da nema razloga za paniku u zemljama koje su prihvatile putnike te pozvao na suosjećanje i solidarnost, piše Guardian.

Francuska putnica bila je među petero francuskih državljana koji su se u nedjelju iskrcali s broda i koji su prebačeni u bolnicu u Parizu. Francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist rekla je da se ženino stanje tijekom noći naglo pogoršalo te da se sada liječi na specijaliziranom odjelu za zarazne bolesti.

Putnike su na Tenerifeu s broda pratili zdravstveni djelatnici u zaštitnim odijelima i maskama, dok su WHO i španjolske vlasti u početku tvrdili da nitko na brodu nema simptome bolesti.

Španjolske vlasti branile su svoju odluku navodeći da mnogi zaraženi mogu imati blage ili nikakve simptome. Zbog toga je svim putnicima i članovima posade preporučena izolacija od 45 dana od posljednjeg mogućeg izlaganja virusu, za koji je određen datum 6. svibnja.

Dio putnika prevezen je u karantenu u Velikoj Britaniji, dok su drugi poslani u Francusku, Nizozemsku, SAD i druge zemlje. U Velikoj Britaniji 22 britanska državljana, jedan Nijemac i jedan Japanac smješteni su u bolnicu Arrowe Park u Merseysideu radi karantene i testiranja.

Britanske zdravstvene vlasti objavile su da su testiranja i liječničke procjene u punom jeku, a putnici će tri dana provesti u bolnici prije nego što ostatak izolacije odrade kod kuće ili u posebnom smještaju.

Američke vlasti objavile su da je jedan američki državljanin također bio pozitivan na hantavirus, ali bez simptoma. Drugi Amerikanac imao je blage simptome. WHO i španjolske vlasti ipak su upozorile da pozitivan test još nije dovoljno snažan dokaz za službenu potvrdu slučaja.

Nije bilo dostupnih brzih PCR testova za hantavirus

Stručnjaci još istražuju kako je došlo do širenja zaraze na brodu, no vjeruje se da su virus donijeli nizozemski supružnici koji su prije ukrcaja promatrali ptice u Argentini, gdje je hantavirus endemski. Smatra se da se zaraza na brodu širila s osobe na osobu.

Padilla je rekao da putnici nisu mogli biti testirani na brodu jer nije bilo dostupnih brzih PCR testova za hantavirus. Uzorci bi morali biti poslani u specijalizirani laboratorij u Madridu, što bi trajalo najmanje 24 sata.

Dodao je da bi takvo čekanje ugrozilo evakuaciju zbog prognoze iznimno jakih vjetrova koji su se očekivali od ponedjeljka navečer.

"U utorak bi vremenski uvjeti bili pakleni", rekao je Padilla.

Zbog jakog vjetra brod je bio prisiljen pristati na Tenerife iako su vlasti Kanarskih otoka ranije upozoravale da bi pristajanje moglo povećati rizik širenja štakora koji prenose hantavirus na kopno.

Glasnogovornik predsjednika Kanarskih otoka Fernanda Clavija rekao je da vlasti ne smatraju da su poduzete dovoljne mjere opreza kako bi se spriječilo širenje virusa, ali je izrazio nadu da će se sve dobro završiti za putnike i prijevoznike.

Hantavirus uzrokuje simptome slične gripi, ali može dovesti do teškog respiratornog zatajenja. Ne postoji cjepivo ni specifičan lijek, no zdravstvene vlasti ističu da je rizik za globalno javno zdravlje nizak. Zdravstvene službe u više zemalja sada prate putnike koji su napustili brod, kao i sve osobe koje su s njima bile u kontaktu.