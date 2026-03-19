Otac pokušao ubiti kćer (3) u Njemačkoj, a zatim optužio majku, jedan detalj ga razotkrio

Otrov koji je bio namijenjen suzbijanju voluharica pretvoren je u sredstvo za pokušaj ubojstva vlastitog djeteta. Prema presudi Regionalnog suda u Landshutu u Bavarskoj, 28-godišnji Elias G. proglašen je krivim za pokušaj ubojstva trogodišnje kćeri, kao i za teški napad i zlostavljanje osobe povjerene mu na skrb.

Sud je utvrdio da je u prosincu 2024. djevojčici dao da proguta improviziranu kapsulu napravljenu od prozirne folije, napunjenu otrovom za miševe. Ključni dokaz bio je trag očeva DNK-a pronađen unutar kapsule. Utvrđeno je i da je otrov bio precizno doziran kako bi bio smrtonosan za dijete te da je optuženi prethodno istraživao načine trovanja.

Nakon što je djevojčici dao otrov, prema navodima tužiteljstva, otac ju je vratio bivšoj partnerici, s kojom nije živio, pokušavajući sumnju preusmjeriti na nju. Međutim, djevojčica je ubrzo povratila u stanu, a kapsula s otrovom u tom trenutku još nije bila oštećena. Majka je odmah reagirala i pozvala hitnu pomoć, nakon čega je dijete prevezeno u bolnicu i preživjelo je bez trajnih posljedica, piše Bild.

Tijekom suđenja obrana je tvrdila da je majka inscenirala incident, navodeći da nema tragova povraćanja oko mjesta događaja. Sud je, međutim, prihvatio nalaz vještaka prema kojem je sadržaj želuca upio kauč. Dodatno, trogodišnjakinja je spontano rekla skrbniku da joj je otac stavio nešto u usta prije nego što je završila u bolnici.

Sud nije imao dvojbi da je optuženi djelovao s namjerom da ubije vlastito dijete. Ipak, za razliku od tužiteljstva, sud nije prihvatio tezu da je motiv bio financijske prirode, odnosno izbjegavanje plaćanja alimentacije.

Elias G. osuđen je na osam godina zatvora, što je godinu dana manje od kazne koju je tražilo tužiteljstvo. Presuda još nije pravomoćna, a obrana je najavila žalbu.