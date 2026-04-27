Panika u Mađarskoj nakon pada Viktora Orbana: Napuštaju zemlju, plijen prevoze privatnim zrakoplovima...

Kada je postalo jasno da je Viktor Orban izgubio izbore u Mađarskoj, za mnoge njegove suradnike je to bio znak za uzbunu. Naime, otkad je preuzeo vlast 2010. godine, mali krug suradnika povezanih s njim i njegovom strankom Fidesz stekao je ogromno bogatstvo, dijelom zbog svoje sve veće kontrole nad gospodarstvom zemlje i ugovora za javnu infrastrukturu koje financira EU.

Oni čije se bogastvo povećalo tijekom Obranovih 16 godina na vlasti navodno su privatnim zrakoplovima iz Beča počeli prevoziti svoj plijen, a mnogi od njih požurili su svoju imovinu uložiti u inozemstvu, rekli su izvori za Guardian. U međuvremenu, visokopozicionirane osobe bliske Orbánu istražuju mogućnosti za američke vize, nadajući se da će pronaći posao u institucijama povezanim s MAGA-om.

Od izbora, Guardian je saznao za tri člana Orbanovog užeg kruga koji su počeli premještati svoju imovinu u inozemstvo. Bogatstvo se seli u zemlje Bliskog istoka, Saudijsku Arabiju, Oman i UAE, ali i Australiju i Singapur, rekla su dva izvora iz Fidesza.

Péter Magyar, čija je oporbena stranka Tisza ovog mjeseca ostvarila uvjerljivu pobjedu, oglasio je uzbunu, optužujući oligarhe povezane s Fideszom da se žure zaštiti svoje bogatstvo od odgovornosti prije nego što njegova vlada preuzme vlast početkom svibnja.

Pozvao je glavnog tužitelja, šefa policije i šefa porezne uprave da "pritvore kriminalce" i "ne dopuste im bijeg" u zemlje iz kojimah je izručenje malo vjerojatno.

Magyar je rekao da se među onima koji će napustiti zemlju očekuje obitelj Lőrinca Mészárosa, jednog od Orbánovih najbližih prijatelja, čiji je put od plinara do najbogatijeg čovjeka u Mađarskoj dijelom potaknut ugovorima o javnoj nabavi.

"Također sam obaviješten da je nekoliko oligarških obitelji već napustilo zemlju. Prema izvješćima, već su ispisali svoju djecu iz škole i organiziraju pouzdano sigurnosno osoblje za njihvo odlazak", dodao je Magyar.

Mađarski mediji o selidbi bogatstva

O mahnitom seljenju bogatstva u inozemstvo prvi su izvijestili neovisni novinari u Mađarskoj, uključujući istraživački portal Vsquare, koji je tvrdio da ključne osobe povezane s Orbanom nastoje zaštititi svoju imovinu prije nego što je mađarska vlada potencijalno zamrzne, zaplijeni ili nacionalizira, te novinska stranica 444.hu, koja je u ožujku tvrdila da ključne osobe već prebacuju imovinu u Dubai.

Njihove napore mogli bi osujetiti mnogi birokrati i dužnosnici za provođenje zakona koji imaju djelomično znanje o svemu što se događalo tijekom Orbanova mandata, primijetio je Vsquare, "što postavlja temelje za povrat navodno ukradenog javnog bogatstva i uhićenje onih koji su počinili financijske zločine".

Novoizabrani čelnik više je puta tvrdio da se potencijalno inkriminirajući dokumenti uništavaju tijekom Orbanovih posljednjih tjedana na vlasti.

Orbán je u subotu na društvenim mrežama rekao da neće zauzeti svoje mjesto u parlamentu, ali da namjerava ostati vođa Fidesza kako bi vodio proces "obnove".

Očekuje se da će najdugovječniji čelnik EU-a otputovati u Sjedinjene Države otprilike u isto vrijeme kada počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu i vjerojatno će tamo provesti nekoliko tjedana, rekao je izvor povezan s Fideszom za Guardian. Izvor je rekao da je putovanje planirano mnogo prije izbora 12. travnja.

Kamo će Orbán točno otputovati, nije poznato, iako su se njegova najstarija kći i zet prošlog ljeta preselili u New York.

Zet, István Tiborcz, pojavio se u javnosti 2018. kada je ured EU-a za borbu protiv prijevara, Olaf, izjavio da je dvogodišnja istraga ugovora o opskrbi mađarskih gradova uličnim svjetiljkama financiranim od strane EU otkrila "ne samo ozbiljne nepravilnosti u većini projekata, već i sukob interesa". Iako Olaf ne objavljuje svoja izvješća niti otkriva tko je imenovan u njima, Guardian doznaje da su se nepravilnosti odnosile na ugovore potpisane kada je Tiborcz bio vlasnik dotične tvrtke.

Bijeg u SAD

Neki visokopozicionirani ljudi povezani s Fideszom podnose zahtjev za američke radne vize, nadajući se da će iskoristiti svoju stručnost u institucijama povezanim s Republikanskom strankom, rekao je izvor iz američke vlade u Washingtonu i izvor unutar Fidesza.

"Veza je već tu", rekao je američki izvor, dodajući da su godine lobiranja Orbana i Fidesza omogućile mađarskim dužnosnicima da steknu široku mrežu unutar pokreta Maga. Te su veze izašle na vidjelo uoči izbora kada se američki potpredsjednik J. D. Vance pojavio u Budimpešti kako bi podržao Orbanovu kampanju.

Nekoliko dana nakon izbora, jedan od najistaknutijih mađarskih istraživačkih novinara, Szabolcs Panyi, rekao je da su mu izvori rekli da su Sjedinjene Države dugo smatrane planom B za mnoge koji su bili povezani s Orbanom.