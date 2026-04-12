Prva reakcija Viktora Orbána nakon teškog poraza na izborima

Dugogodišnji neprikosnoveni lider Mađarske, Viktor Orbán, suočen s rezultatima još do kraja neprebrojanih glasova obratio se javnosti iz izbornog stožera Fidesza i javno priznao pobjedu oporbe.

Orbán je u svom govoru bio izravan. Priznao je da je rezultat izbora neporeciv i da Fidesz seli u oporbene klupe.

"Izborni rezultat je za nas bolan, ali jasan. Odgovornost i prilika za upravljanje zemljom ovaj nam put nisu dane", poručio je Orbán, potvrdivši da je već čestitao pobjedničkoj stranci Tisza i njezinom lideru Péteru Magyaru.

Iako je priznao poraz, Orbán je istaknuo da je njegova stranka u ovoj kampanji radila više nego ikada prije. Posebno se zahvalio onima koji su ostali uz njega: "Hvala za 2,5 milijuna ljudi koji su glasali za našu stranku. Obećavam vam - nikada vas nećemo iznevjeriti."

Izgledao kao poražen čovjek: "Što sam drugo mogao?"

Reporteri s terena opisuju atmosferu u Fideszovu stožeru kao turobnu. Sam Orbán je tijekom govora izgledao potpuno poraženo, a u jednom je trenutku, nakon što je završio obraćanje, samo slegnuo ramenima prema nekome u prvom redu, kao da poručuje: "Što sam drugo mogao učiniti?"

Bio je to rijedak trenutak ranjivosti za političara koji je godinama čvrstom rukom upravljao Mađarskom.

Podsjetivši prisutne da je na čelu Fidesza proveo više od 30 godina, Orbán se osvrnuo na dugu povijest stranke kroz koju su, kako kaže, prošli kroz "teške i lake, lijepe i tužne godine". No, unatoč gubitku vlasti, poslao je jasnu poruku o svojoj političkoj budućnosti:

"Služit ćemo svojoj zemlji i mađarskoj naciji iz oporbe. I znajte jedno - nikada, nikada, nikada nećemo odustati", zaključio je Orbán.

Pobjednik izbora, Péter Magyar, vijest o trijumfu podijelio je sa svojim pristašama putem društvenih mreža. Prvo je objavio kratku poruku: "Hvala ti, Mađarska!", da bi nedugo zatim otkrio i detalje razgovora s dosadašnjim premijerom.

Na pragu dvotrećinske većine

Prema podacima na gotovo polovici prebrojanih glasova (45,71 %), pobjeda stranke Tisza poprima nevjerojatne razmjere. Trenutne projekcije pokazuju da bi oporba mogla osvojiti čak 135 mandata u parlamentu od 199 mjesta.

Ako se ovi trendovi održe do kraja brojanja, Tisza će imati dvotrećinsku većinu, što im omogućuje samostalnu promjenu ustava i ključnih zakona - upravo ono oruđe kojim je Orbán vladao više od desetljeća i pol. Fidesz trenutno drži svega 57 mandata, dok je radikalno desni Mi Hazank pao na 7 zastupničkih mjesta.

Analitičari ističu da je Tisza uspjela ono što se smatralo nemogućim - mobilizirali su mlade birače i one koji ranije nisu izlazili na birališta, ali su također "preoteli" značajan dio tradicionalnih glasača Fidesza. Dok su prvi rezultati, s tek nekoliko postotaka prebrojanih glasova, davali nadu Orbánu, kako je noć odmicala, prednost oporbe u pojedinačnim izbornim jedinicama postajala je nedostižna.

Mađarska sutra ulazi u potpuno novo političko poglavlje, a oči cijele Europe uprte su u Budimpeštu dok se čekaju konačni rezultati i prvi koraci nove vlasti.