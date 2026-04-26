Zatvoreni prozori, panika i strah - katastrofa iz Černobila pogodila je i Hrvatsku. Znanstvenik: "Bilo je sablasno"

Doze zračenja nakon černobilske nuklearne katastrofe nezaustavljivo su rasle i u Hrvatskoj. U to se uvjerio i Zdenko Franić, znanstvenik koji je tada radio na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada.

"Brzina doze u zraku je rasla, rasla iz svake minute, nismo znali gdje će to stati. Doktorica Balman u dogovoru s nama preporučila je da se ne izlazi iz zatvorenih prostora, da se bude oprezan, a ako pada kiša, da se nikako ne izlazi na kišu, da se izbjegavaju aktivnosti na otvorenom", rekao je Franić.

"Kasnije, kad smo računali te kumulativne doze, ispalo je da to nije bilo ne znam ni ja što, ali lako je biti general poslije bitke. Kada doza raste eksponencijalnom brzinom, onda moraš voditi računa o dobrobiti pučanstva. Mi smo potom preporučili krajnji oprez, da ljudi ostaju u zatvorenom. Međutim, kako sam znao stanje iz minute u minutu, ja sam si tada dopustio da budem na otvorenom sa svojom kćerkom koja je tada bila stara oko godinu dana", dodao je.

Vijesti o katastrofi u Hrvatsku su stigle s odmakom, prisjeća se Andrija Hebrang, koji je tada radio kao radiolog u zagrebačkoj bolnici.

"Sa zakašnjenjem smo doznali. Prve posljedice su bile velike, jake, uopće se nije moglo reagirati jer nismo znali da se to dogodilo", dodao je Hebrang.

Zatvoreni prozori, panika i boravak u kući. 83-godišnjakinja iz Baranje sjeća se i strogih uputa za konzumiranje povrća iz vlastitih vrtova. "Iz bašte - to obavezno. Onda smo mi to prali s puno, puno vode. I plašili su se", rekla je Ilona Hajduković.

Nakon katastrofe, znanstvenik Zdenko Franić u sklopu istraživanja posjetio je Černobil.

"Međunarodna agencija za atomsku energiju oformila je jednu grupu međunarodnih eksperata kako bi se raspravilo o usustavljenju mjernih metoda, ispitnih metoda, mjerenja zračenja na terenu, radioekologije i tako dalje. Oformila je grupu ljudi koji se bave fizikom zračenja, dozimetrijom i radioekologijom, da posjete nuklearnu elektranu Černobil. Mi smo imali jednu turu u njezinoj blizini, uključujući onu takozvanu Crvenu šumu koja je posebno interesantna jer je bila direktno izložena ogromnim dozama zračenja i ubila je borove, zbog čega su oni doslovce pocrvenili. To sablasno izgleda - ono drveće bez iglica su kao neke skulpture u prostoru", ispričao je.

To je jedno od najkontaminiranijih područja na cijeloj planeti Zemlji. Tada su istraživače pustili na pet minuta iz autobusa da sa svojim instrumentima izmjere brzine doze. "Ako bi se dulje vrijeme boravilo tamo, čak i 13 godina nakon havarije, to bi bila smrtna doza. Međutim, mi smo se kao nuklearni znanstvenici veselili kao mala djeca", dodao je.

Nakon Crvene šume, Franić je posjetio i Pripjat, mjesto svega tri kilometra udaljeno od nuklearne elektrane.

"To je također jedan specijalni događaj jer se vidi kako priroda preuzima grad, na nogometnom igralištu raste drveće, ptice se gnijezde po balkonima. Tamo je onaj sablasni vrtuljak koji je trebao biti otvoren za djecu 1. svibnja", rekao je.

Prisjetio se i stanovnika Pripjata koji su, kako kaže, iskoristili priliku i došli na nadvožnjak gledati kako iz uništenog reaktora šiklja nuklearni radioaktivni materijal.

"Eksplozija je 2000 tona tog materijala bacila u zrak. I sam Bog ih je spasio. Da je ta perjanica prešla preko njih, bila bi katastrofa", dodao je Franić.

Tragovi goleme količine radijacije koja je ispuštena još se mogu pronaći u Hrvatskoj.

"I dan danas još uvijek postoje tragovi radionuklida koji su ispušteni iz Černobila. Nakon 30 godina se raspalo tek pola ispuštenih količina u okolišu", rekao je dr. Branko Petrinec, predstojnik Zavoda za zaštitu od zračenja IMI-ja Zagreb.

"Tragovi radioaktivne kontaminacije iz Černobila pronađeni su i u Jadranskom moru", dodao je Franić.

Liječnici su se desetljećima bavili posljedicama na zdravlje.

"Genetske promjene na spolnim stanicama, teratogene promjene na začetom djetetu koje se može roditi s različitim anomalijama, leukemije koje se javljaju sedam do deset godina nakon ozračenja, karcinomi koji se javljaju 40 godina nakon... Brojne studije su pokazale da je imalo utjecaj na živa bića, ljude - sve što je ispušteno iz Černobila", rekao je Hebrang.

Svjedoci tog vremena sjećaju se svih detalja, no ističu da je černobilska katastrofa ipak potpuno reorganizirala sigurnost nuklearnih elektrana.

