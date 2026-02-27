Obavijesti Foto Video Pretražite
Orban ucjenjuje Bruxelles: Blokira sankcije Rusiji dok mu EU ne odobri 16 milijardi eura

27. veljače 2026.
Viktor Orban, predsjednik Vlade Mađarske
Viktor Orban, predsjednik Vlade Mađarske Foto: Afp
Premijer Viktor Orban nastavlja prepirku s Bruxellesom oko pomoći Ukrajini.
