Orban ucjenjuje Bruxelles: Blokira sankcije Rusiji dok mu EU ne odobri 16 milijardi eura

Mađarska odgađa usvajanje najnovijeg paketa sankcija Europske unije protiv Rusije kako bi izvršila pritisak na Europsku komisiju da odobri njezin zahtjev za obrambeni zajam od 16 milijardi eura, izjavila su dva diplomata EU-a.

Budimpešta je u ozbiljnom sukobu s Bruxellesom oko pomoći Ukrajini, nakon što je premijer Viktor Orban u petak zaprijetio vetom na 20. paket sankcija protiv Moskve, ali i na zajam od 90 milijardi eura za Kijev, sve dok Ukrajina ne obnovi protok nafte naftovodom za koji Kijev tvrdi da je oštećen u ruskom napadu.

Iako se dužnosnici EU-a nadaju da bi obećanje o popravku naftovoda moglo uvjeriti Orbana da odustane od veta na zajam, dvojica diplomata izravno upoznata s pregovorima, kojima je zajamčena anonimnost zbog osjetljivosti razgovora, navode da bi Budimpešta mogla nastaviti blokirati sankcije sve dok se ne odobri njezin zahtjev za obrambeni kredit.

Europska komisija 6. veljače predložila je novi paket sankcija kojim se dodatno proširuju ograničenja na ruski energetski sektor, banke, robu i usluge. Bruxelles je želio osigurati konačno odobrenje i za paket sankcija, za koji je potrebna jednoglasna potpora svih država članica, i za zajam od 90 milijardi eura, prije prošlog utorka, četvrte godišnjice potpune ruske invazije na Ukrajinu.

S obzirom na to da bi Kijevu u travnju mogla ponestati sredstva u istom mjesecu kada Mađarska izlazi na nacionalne izbore, čelnici EU-a pokušavaju pronaći način da Budimpeštu navedu na povlačenje protivljenja, pritom izbjegavajući otvoreni sukob s Orbanom, koji bi mogao utjecati na njegovu kampanju za reizbor.

Mađarska je zatražila 16 milijardi eura kroz program EU SAFE, koji omogućuje povoljne zajmove državama članicama za zajedničku nabavu oružja i jačanje obrambenih kapaciteta Unije u kontekstu ruske agresije, piše Politico.

Komisija još nije odobrila mađarski zahtjev te, prema navodima dužnosnika koji su ranije govorili za Politico, polako isplaćuje početnih 2,4 milijarde eura kako bi izvršila pritisak na Budimpeštu. Iz Komisije su, međutim, odbacili tvrdnje da blokiraju mađarski zahtjev.

Prema riječima dvojice diplomata, Komisija bi trebala dovršiti procjenu mađarskog zahtjeva za kredit iz SAFE programa kako bi se izbjegao dojam da se odluka odgađa iz političkih razloga. Konačno odobrenje za isplatu obrambenih sredstava i dalje bi ovisilo o državama članicama.

Glasnogovornik mađarskog stalnog predstavništva pri EU-u u Bruxellesu nije odmah odgovorio na upit za komentar.

Komisija je već zamrznula 17 milijardi eura sredstava namijenjenih Mađarskoj iz fondova za regionalni razvoj i oporavak nakon pandemije zbog zabrinutosti vezanih za poštivanje vladavine prava.