Orbanov šef diplomacije prijeti: "Blokirat ćemo svaku odluku u korist Ukrajine"

Mađarska i Slovačka odupirat će se ukrajinskim ucjenama do samoga kraja, objavio je u utorak na Facebooku mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó.

U skladu s priopćenjem ministarstva, Szijjártó je u svojoj objavi istaknuo da Ukrajina provodi "političku ucjenu" protiv Mađarske i Slovačke te da vodstvo u Kijevu laže da se transport sirove nafte ne može ponovno pokrenuti zbog oštećenja na naftovodu Družba. Istina je, međutim, da s naftovodom nema nikakvih problema, dodao je.

"Ukrajinci nam žele uzrokovati krizu u opskrbi naftom... ali nismo se mi jučer rodili. Branit ćemo se zajedno sa slovačkom vladom. Donijeli smo potrebne odluke o puštanju rezervi, a Mol je naručio potrebne količine morskim putem", rekao je.

Peter Szijjarto, mađarski ministar vanjskih poslova Foto: Afp

"Potvrdili smo da ćemo biti jedan uz drugoga do samog kraja, a također sam uvjerio slovačku ministricu gospodarstva Denisu Sakovu da ćemo, sve dok nas Ukrajinci zavlače, blokirati svaku odluku u Bruxellesu koja bi išla u korist interesima Ukrajinaca", dodao je.

Ukrajina nije objavila službeno priopćenje o obnovi isporuke nafte putem naftovoda Družbe, rekao je za Reuters izvor iz ukrajinskog energetskog sektora, nakon što je Slovačka rekla da je Kijev pomaknuo termin ponovne uspostave opskrbe na 26. veljače.

"Nije bilo takvog službenog stajališta s ukrajinske strane", rekao je izvor koji je želio ostati neimenovan.

Slovačka je objavila prekid rada naftovoda Družbe 13. veljače, dugo nakon što su isporuke ruske nafte preko Slovačke i Mađarske prekinute prošlog mjeseca, kada je Kijev objavio da je ruski dron pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini.

Slovačka je prvotno očekivala da će se protok nafte nastaviti ubrzo nakon javne objave. Zajedno s Mađarskom, za produljeni prekid okrivila je Ukrajinu.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je u utorak da EU traži od Ukrajine da ubrza popravke. Također je zahvalila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću na njegovim naporima da osigura i proširi transport nafte preko Srbije do Mađarske i Slovačke Jadranskim naftovodom, prenosi agencija dpa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra popravak naftovoda Družba, ključnog za isporuku ruske nafte, nepotrebnim unatoč pritisku Mađarske i Slovačke, navodi dpa.

"Pa zašto? Za obnovu, za što? Za gubitak ljudi. Mislim da je ovo jako visoka cijena", rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare s von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antóniom Costom u Kijevu u utorak.

Ruska vojska namjerno gađa ekipe za popravke, rekao je Zelenski.

Savjetovao je mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da se obrati Moskvi.

"Rusija je nekoliko puta uništila ove naftovode", rekao je Zelenski poručivši Orbánu da bi trebao zatražiti od Kremlja energetsko primirije. "Ali ne može biti tako da, na primjer, Rusija uništava, Ukrajina obnavlja."

Zelenski je također rekao da ruska nafta, koja služi za financiranje rata Moskve protiv njegove zemlje, nema mjesta na europskom tržištu.

U ponedjeljak je premijer Robert Fico rekao da će slovački operater električne mreže odbijati ukrajinske zahtjeve za hitnom opskrbom električnom energijom sve dok se ne nastavi protok nafte kroz naftovod.

Ukrajina je predložila alternativne tranzitne rute za otpremu nafte u Europu dok traju radovi na popravku naftovoda.

Ocijenila je da su prijetnje opskrbi električnom energijom ucjena, ali da slovačko zaustavljanje hitnih isporuka neće utjecati na njezin elektroenergetski sustav.