FBI tražio ubojicu Charlija Kirka, on se sprdao u porukama: "Samo da se riješim manifesta i puške"

Samo dan nakon što je Charlie Kirk ubijen, poznanik Tylera Robinsona postavio mu je pitanje u grupnom chatu na Discordu. FBI je upravo objavio dvije snimke niske rezolucije s nadzorne kamere na kojima se vidi mršavi mladić u kapi i sunčanim naočalama kako hoda stubištem na kampusu Sveučilišta Utah Valley te je zatražio pomoć javnosti u identifikaciji osumnjičenika.

Označivši Robinsonovo korisničko ime na Discordu, platformi za razmjenu poruka, poznanik je priložio slike i napisao "wya" (skraćeno Where you at - gdje si?) ​​s emotikonom lubanje, sugerirajući da baš Robinson izgleda kao traženi muškarac.

Robinson je odgovorio u roku od minute. "Moj dvojnik", napisao je, "pokušavao me uvaliti u nevolju".

Policija pred kućom Robinsonovih - 3 Foto: Afp

"Tyler je ubio Charlieja!!!!“, napisao je drugi korisnik u šali.

To je bilo u četvrtak poslijepodne, oko 13 sati po lokalnom vremenu. Tek kasnije te noći, gotovo 34 sata nakon pucnjave, Tyler Robinson je uhićen pod sumnjom da je izvršio atentat na Charlija Kirka, 31, konzervativnog intelektualca čije je ubojstvo uzburkalo politički svijet.

Discord poruke bile su dosad najjasniji uvid u ponašanje osumnjičenika u satima nakon ubojstva. Podijelio ih je s New York Timesom netko tko je poznavao Robinsona iz srednje škole i pratio ga u grupnom chatu koji uključuje oko 20 ljudi, ali je rekao da Robinsona nije vidio osobno nekoliko godina. Govorio je pod uvjetom da mu se ne koristi ime, bojeći se uznemiravanja jer je poznanik osumnjičenika.

New York Times je neovisno potvrdio da je osoba koja je podijelila snimke zaslona pohađala srednju školu s Robinsonom te je pronašao i druge naznake da su se poznavali. Discord je odbio potvrditi Robinsonovo korisničko ime, ali ono se podudara s nekoliko drugih računa koje je koristio na drugim mjestima na internetu.

Policija pred kućom Robinsonovih - 2 Foto: Afp

Očekuje se da će lokalni tužitelji u utorak formalno optužiti osumnjičenika. U subotu nije bilo jasno je li imao odvjetnika.

Poruke ne rasvjetljavaju moguću motivaciju za pucnjavu, o kojoj se žestoko raspravlja među ljudima koji pokušavaju krivnju pripisati određenoj političkoj strani.

Policajac je u izjavi pod prisegom napisao da je Robinson nedavno razgovarao o Kirkovom nadolazećem događaju u Utahu s članom obitelji i da su njih dvojica "razgovarali o tome zašto ga ne vole".

Ljudi koji su poznavali Robinsona tijekom godina rekli su da je bio izuzetno inteligentan, pratio je aktualne događaje i provodio većinu vremena online ili igrajući videoigre. Bio je registriran za glasanje, ali nije bio povezan s političkom strankom i čini se da nikada nije glasao na izborima; njegovi roditelji su oboje registrirani republikanci.

Nakon što se Robinson našalio da je napadač njegov dvojnik, drugi je korisnik predložio da ga grupa prijavi i dobije nagradu od 100.000 dolara koju je nudio FBI.

Policija pred kućom Robinsonovih - 1 Foto: Afp

"Samo ako dobijem dio", odgovorio je tada Robinson.

Netko je napisao: "Što god radio, nemoj uskoro ići u McDonald's", referirajući se na uhićenje Luigija Mangionea, koji je pronađen u McDonald'sovom restoranu i optužen za ubojstvo glavnog direktora zdravstvenog osiguranja na Manhattanu.

Robinson se složio i ponudio vlastitu navodnu šalu, napisavši "bolje se riješiti i ovog manifesta i točne kopije puške koju imam ovdje."

Kad je drugi korisnik sugerirao da će ubojstvo gospodina Kirka navesti predsjednika Trumpa da pošalje Nacionalnu gardu u Utah, osumnjičenik je odgovorio: "U crvenoj državi??? ne, OČITO je da je strijelac bio iz Kalifornije.“

Luigi Mangione Foto: Afp

Otprilike u to vrijeme, nekoliko je novinskih kuća izvijestilo da je streljivo pronađeno u blizini puške na mjestu događaja sadržavalo gravure koje su se odnosile na "transrodnu ideologiju“. Istina je, u konačnici, bila da su gravure sadržavale frazu "hej fašistu! HVATAJ!“, kao i stihove antifašističke talijanske narodne pjesme i referencu na seksualni mem o "izbočini".

Ali u to vrijeme, prije nego što je točan tekst gravura bio javno poznat, osumnjičenik je slao poruke koje su sugerirale da pomno prati vijesti.

"Čuo sam da je na municiji bilo nešto o transrodnim stvarima, ali ne objavljuju fotografije niti točne citate", napisao je. Dodao je: "a također, tvrdnju nije potvrdio službeni FBI, samo neki tip u sobi za brifinge."

Nekoliko minuta kasnije, našalio se: "Zapravo sam ja Charlie Kirk, htio sam se maknuti iz politike pa sam lažirao smrt, sada mogu živjeti život iz snova u Kansasu.“

Robinsonove poruke na Discordu pojavljivale su se pored njegovog avatara, koji je bio iz stripa Garfield i prikazivao je zbunjeno lice vlasnika Garfielda, Jona Arbucklea.

Ustanova gdje je Tyler Robison trenutno zatvoren Foto: Afp

Policija je izjavila da je osumnjičenik ušetao na kampus prije događaja na kojem je Kirk raspravljao sa studentima suprotstavljenih uvjerenja te se popeo na krov zgrade udaljene oko 120 metara od mjesta gdje je Kirk govorio. Napadač je ispalio jedan hitac, rekli su, smrtno pogodivši Kirka, a zatim se spustio s krova i pobjegao s kampusa.

Policija je izjavila da je Robinson implicirao ili priznao da je počinio zločin, te da ga je potom član obitelji i obiteljski prijatelj potaknuo da se preda, što je on i učinio. Predao se policiji u jugozapadnoj Utahi, gdje je živio, više od tri sata vožnje od kampusa gdje se dogodila pucnjava.

Nakon uhićenja osumnjičenika u četvrtak navečer, članovi grupnog chata na Discordu teško su povjerovali da je on zapravo optužen za zločin. "Naš guverner ga želi osuditi na smrt, stari", napisao je jedan.

Drugi je rekao: "Zaista ne mogu razaznati je li ovo stvarno."