Ovo je muškarac koji je ubio Charlieja Kirka: Sve je priznao ocu,koji je pozvao policiju

Kirk je ustrijeljen na sveučilišu Utah Valley tijekom jedne od svojih debata na otvorenom, a FBI je ranije objavio i snimku bijega osumnjičenog koji se spustio s krova školske zgrade i otrčao prema šumovitom dijelu, gdje su kasnije pronašli i pušku koju je odbacio.
🚨 NEW FOOTAGE ::: SHOOTER ON ROOF
FBI releases exclusive close-up footage of Charlie Kirk shooter suspect jumping off Utah Valley University roof, 3 mins after the assassination. Suspect fled the scene, with over 7,000 tips already received. #CharlieKirkpic.twitter.com/dYj4Qk4qAm