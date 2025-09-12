Ovo je muškarac koji je ubio Charlieja Kirka: Sve je priznao ocu,koji je pozvao policiju

Američki predsjednik Donald Trump danas je objavio da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka koje je potreslo SAD.

Kirk je ustrijeljen na sveučilišu Utah Valley tijekom jedne od svojih debata na otvorenom, a FBI je ranije objavio i snimku bijega osumnjičenog koji se spustio s krova školske zgrade i otrčao prema šumovitom dijelu, gdje su kasnije pronašli i pušku koju je odbacio.

🚨 NEW FOOTAGE ::: SHOOTER ON ROOF



FBI releases exclusive close-up footage of Charlie Kirk shooter suspect jumping off Utah Valley University roof, 3 mins after the assassination. Suspect fled the scene, with over 7,000 tips already received.

Trump je u današnjem intervjuu objasnio da ga je "odao netko tko mu je bio jako blizak".

"To se događa: netko će progovoriti, bilo da se radi o roditelju ili nekome drugome. Zasad ne bih rekao tko je to bio", rekao je Trump.

Dodao je da je "svećenik koji surađuje s policijom" prepoznao napadača, nakon čega je kontaktirao njegova oca, koji je svoje dijete uvjerio da se preda policiji.

"Imaju osobu za koju misle da je to učinila", ponovio je Trump. Uskoro se očekuju i službene izjave FBI-a.

Kako je objavio NBC, pozivajući se na petero policijskih dužnosnika informiranih o slučaju, uhićeni osumnjičenih je 22-godišnji stanovnik Utaha Tyler Robinson.

BREAKING 🔴🔴



The New York Post says the man arrested for Charlie Kirk's murder is 22-year-old Tyler Robinson from Utah, who was handed over to authorities by his own father.

Svom je ocu navodno priznao da je on bio strijelac. Otac je obavijestio vlasti i bio uz sina do privođenja.

🇺🇸 BREAKING:



Watch Charlie Kirk's suspected assassin 22-year-old Utah local, Tyler Robinson, receiving a resident presidential scholarship at Utah State University.



Watch Charlie Kirk's suspected assassin 22-year-old Utah local, Tyler Robinson, receiving a resident presidential scholarship at Utah State University.

Vijest se brzo proširila društvenim mrežama - Robinsonovi roditelji su se, iako su naknadno uklonili fotografije s interneta, našli na udaru ozbiljnih prijetnji.