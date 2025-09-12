"Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas": Tko je ubojica koji je šokirao svijet

Tyler Robinson, navodni ubojica američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, uhićen je u četvrtak navečer i javno identificiran u petak.

Tyler Robinson (22) dugo je živio s obitelji u okrugu Washington, na krajnjem jugozapadu Utaha, u blizini granice s Nevadom i Arizonom, rekao je guverner države, Spencer Cox.

Osnovnu i srednju školu završio je u gradu St Georgeu i nema kazneni dosje u državi, po američkim medijima.

"Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas, nego netko tko je došao iz druge države ili druge zemlje", rekao je guverner u vezi ubojstva Charlieja Kirka, ustrijeljenog u srijedu u vrat na javnoj debati na sveučilišnom kampusu u toj državi.

"Ali to se dogodilo ovdje i bio je jedan od nas", rekao je. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije njegove majke Amber s obitelji. Tyler je najstariji od tri sina.

Nakon što je 2021. završio srednju školu, kratko je, samo jedan semestar te godine, studirao na Državnom sveučilištu u Uti.

Politička afilijacija nepoznata

Tyler Robinson je kao birač registriran u toj većinski republikanskoj državi, ali njegova politička afilijacija nije poznata. Član obitelj rekao je da je zadnjih godina postao više zainteresiran za politiku, rekao je guverner Cox.

Taj član obitelji rekao je da je u nedavnom razgovoru s rođakom Tyler spomenuo skori Kirkov dolazak u Utuhu i izrazio svoje neslaganje s njime i njegovim jako konzervativnim stajalištima.

Antifašističke poruke pronađene su na streljivu otkrivenom nakon ubojstva, rekao je Cox. "Ej, fašista! Ulovi ovo!" pisalo je na tri neiskorištena metka, a na jednom je bio urezan refren poznate antifašističke pjesme "Bella ciao".

Obitelj ga je prijavila vlastima

Članovi njegovi obitelji prijavili su ga vlastima.

U četvrtak navečer, po guverneru, "član obitelji" sumnjivca rekao je prijatelju koji je zatim kontaktirao vlasti kako bi ih obavijestio da im je "Robinson priznao ili dao naslutiti svoju upletenost" u ubojstvo.

Uhićen je u četvrtak navečer oko 22 sata po mjesnom vremenu nakon potrage koja je trajala 33 sata, rekao je direktor FBI-ja Kash Patel.