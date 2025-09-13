Stiže brza promjena vremena: Kiša i grmljavina, potom razvedravanje i zahlađenje

Dosta sunca danas, dosta i topline, a poslijepodne već postupno i skupljanje oblaka sa zapada. Najava je to promjene vremena, kiše i pljuskova koji će se na veći dio zemlje proširiti već tijekom noći. Razlog je u dolini koja će se brzo premještati preko našeg područja, a s njom prizemno i plitka ciklona s pripadnim frontalnim sustavom. Sve skupa, za nas to znači jedna brza promjena vremena, bit će oblačnije, lokalno i uz obilniju kišu, ali i brzo će se i smirivati i razvedravati.



Očekuje nas većinom promjenjivo i pretežno oblačno jutro s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nešto mirnije i sunčanije će u početku biti uglavnom na istoku i krajnjem jugu zemlje. Inače jug bi u ovoj epizodi trebao proći s najviše suha i sunčana vremena. U početku će puhati jugo i jugozapadni vjetar koji mjestimice može biti jak, a tijekom dana će okretati na isto tako prolazno jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu uglavnom od 18 do 23 stupnja.



Od sredine dana u središnjoj Hrvatskoj postupno smirivanje, a potom će se i razvedravati. Uz sjeverozapadnjak će poslijepodne biti i svježije nego danas, uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu, pljuskovi nešto kasnije nego na zapadu, pa će kiše ovdje biti i dio poslijepodneva. Zapuhat će sjeverozapadnjak, a prije nego osvježi temperatura će porasti i do 25 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vrijeme će se postupno smirivati: prvo na moru, iako i poslijepodne, no rijetko, može biti ponekog kraćeg pljuska. Dio dana, puhat će jak jugozapadnjak, potom u vjetar okretanju na sjeverozapadni, isto prolazno jak, a zatim će podno Velebita zapuhati bura. Temperatura u gorju oko 20, a na sjevernom Jadranu 23 stupnja.



U Dalmaciji će biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito na sjeveru regije i u zaleđu, a rjeđe na jugu. Poslijepodne će puhati sjeverozapadnjak, a zatim i bura. Dnevna temperatura će biti od 24 stupnja na sjeveru, do 27 na jugu Dalmacije.



More je još uvijek dosta ugodno za kupanje. U Dubrovniku je i danas izmjereno 26 stupnjeva. Najčešće je duž obale oko 24. Ali nemojte se sutra kupati vidite li da u blizini sijeva, ili ukoliko čujete grmljavinu.

Vrijeme idućih dana

Iza kiše, u ponedjeljak će većinom prevladavati sunčano te će biti ugodno toplo. Slično i u utorak. Oba dana u jutarnjim satima može biti magle. U utorak poslijepodne postupno će se naoblačiti pa će prema večeri u kopnenim krajevima mjestimice kišiti, a mogući su i pljuskovi. U srijedu prijepodne još nestabilno, a kasnije povoljnije uz smanjenje naoblake. Samo svježije.



Na Jadranu će u prvoj polovici sljedećeg tjedna prevladavati sunčano i ugodno toplo. Samo u utorak navečer i u noći na srijedu, na sjevernom dijelu može biti mjestimične kiše. Puhat će većinom slaba do umjerena, a u srijedu podno Velebita i jaka bura.



Dakle, još jedna brza promjena s utorka na srijedu, i to ne u svim krajevima, u Dalmaciji će se zadržati uglavnom suho. U srijedu i malo svježije, inače svih dana dosta ugodno. Ovakvo vrijeme pogoduje i ambroziji, čija je koncentracija peludi ovih dana vrlo visoka.