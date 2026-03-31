Obitelj potpomognutom oplodnjom dobila dvoje djece, a onda je uslijedio šok: "Znala sam da nešto nije u redu"

Najmanje sedam britanskih obitelji tvrdi da su u klinikama za potpomognutu oplodnju u Sjevernom Cipru dobile pogrešan donorski spermij ili jajnu stanicu.

Među njima je i britanski par koji je nakon DNK testiranja otkrio da njihovo dvoje djece nije međusobno biološki povezano, niti su začeta spermijem donora kojeg su odabrali.

"Već ubrzo nakon Jamesova rođenja znala sam da nešto nije u redu", rekla je Laura za BBC.

Ona i njezina partnerica Beth imaju dvoje djece, sina Jamesa i stariju kćer Kate. Oboje su začeti postupkom potpomognute oplodnje u klinici u turskom dijelu Sjevernog Cipra.

"Osjećaj nelagode bio je ogroman"

Par je koristio vlastite jajne stanice i odabrao anonimnog donora. Klinici su naglasile da žele istog donora za oba djeteta kako bi bila biološki povezana. No nakon što se rodio James primijetile su razliku. Njegove smeđe oči i maslinasta put nisu odgovarali ni biološkoj majci Beth ni opisu donora.

To ih je potaknulo na sumnju, a nakon gotovo deset godina odlučile su napraviti DNK test. Rezultati su pokazali da nijedno dijete nije povezano s donorom kojeg su odabrale. Također, pokazalo se da djeca nisu međusobno biološki povezana.

"Osjećaj nelagode bio je ogroman. Pitanje je bilo što to znači za našu djecu", rekla je Beth. BBC je razgovarao s obiteljima ukupno sedmero djece koje sumnjaju na slične pogreške tijekom postupaka potpomognute oplodnje. Većina je napravila komercijalne DNK testove koji potvrđuju njihove sumnje.

Svi slučajevi povezani su s klinikama u Sjevernom Cipru, području na koje se ne primjenjuju zakoni Europske unije i koje priznaje samo Turska.

Prema riječima stručnjaka, riječ je o jednoj od popularnijih destinacija za osobe iz Britanije koje neplodnost liječe u inozemstvu. Razlog su niže cijene, visoka stopa uspješnosti i slabija regulacija.

Klinike nude širok izbor anonimnih donora iz cijelog svijeta, što privlači osobe s problemima plodnosti, pripadnike LGBT zajednice i samce. Istodobno nude i postupke koji su u Ujedinjenom Kraljevstvu zabranjeni, poput odabira spola djeteta.

Rad klinika nadzire tamošnje ministarstvo zdravstva, no ono nije odgovorilo na upite BBC-ja.

Beth i Laura ispričale su da su 2011. odlučile osnovati obitelj te su odabrale donora pod imenom Finn, opisanog kao zdravog muškarca koji ne puši i rijetko pije. U poruci koju su vidjele naveo je da želi donijeti život i sreću drugima.

Par je želio da njihova djeca imaju uvid u podrijetlo donora. "Bilo nam je važno da imaju osjećaj tko je njihov donor jer je to dio njihovog identiteta", rekla je Beth.

"Sve se pretvorilo u potpunu nepoznanicu"

Njihovo prvo dijete, djevojčica Kate, rođena je devet mjeseci nakon postupka. Kada su odlučile imati drugo dijete, ponovno su zatražile istog donora. Klinika je potvrdila da će spermij biti ponovno naručen. Nakon drugog postupka Beth je rodila Jamesa.

Ukupni trošak liječenja, uključujući lijekove, putovanja i smještaj, iznosio je oko 16 tisuća funti. Donorski spermij plaćen je 2000 funti.

Roditelji su od početka otvoreno govorili djeci o donoru, a djeca su se opisivala kao napola Danci. No razlike u Jamesovu izgledu s vremenom su pojačale sumnje, što je na kraju dovelo do DNK testiranja te sada ne znaju tko su stvarni donori niti jesu li provedene zdravstvene provjere. "Sve se pretvorilo u potpunu nepoznanicu", rekla je Beth.

Beth i Laura pokušale su kontaktirati liječnicu i koordinatoricu koje su sudjelovale u postupku, no nisu dobile odgovor. Tijekom istrage BBC je pronašao još dvije britanske obitelji koje su bile kod iste liječnice i također sumnjaju na pogrešku. Njihovi DNK testovi upućuju na isti problem.

Liječnica je za BBC rekla da nije bila odgovorna za naručivanje spermija te je izrazila sumnju u pouzdanost komercijalnih DNK testova. Također je navela da u razdoblju kada su Beth i Laura bile pacijentice nije provodila postupke potpomognute oplodnje. Klinika nije odgovorila na upite BBC-ja.

Stručnjaci za plodnost iz Europe rekli su za BBC da je mogućnost takve pogreške rijetka. No ponavljanje sličnih slučajeva u istom medicinskom timu, tvrde, mogla bi upućivati na nemar ili čak obmanu. "To je iznimno teška situacija za pacijente", rekao je dr. Ippokratis Sarris iz Britanskog društva za plodnost.

Sjeverni dio otoka Cipra pod vlašću je samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar te nema neovisno regulatorno tijelo koje nadzire rad klinika i koje bi im moglo oduzeti dozvole.