FOTO Senzacionalno otkriće! Radnici sanirali pločnik, no ono što su pronašli, sve je iznenadilo

U Dubrovniku novo vrijedno arheološko nalazište – ispred katedrale pronađen je pokrov kamenog sarkofaga.
Daljnja istraživanja otkrit će njegov kontekst, je li riječ samo o pokrovu ili cjelovito ukopanom sarkofagu s ljudskim ostacima.
Mladoj arheologinji koja radi na nadzoru sanacije pločnika ispred dubrovačke katedrale taj pokrov kamenog sarkofaga prvi je važniji nalaz.
Otkriven pokrov sarkofaga u Dubrovniku - 5
Otkriven pokrov sarkofaga u Dubrovniku - 6
"Nisam to očekivala, fantastično", oduševljeno objašnjava arheologinja Karmen Butigan. "Nakon uklanjanja pločnika s podlogom pronađen je poklopac sarkofaga, u ovoj fazi trenutačno ne možemo reći je li on tu in situ ili je dislociran."
Otkriven pokrov sarkofaga u Dubrovniku - 3
Otkriven pokrov sarkofaga u Dubrovniku - 7
Iz Ministarstva kulture nisu osigurali izjavu konzervatora na terenu, pa su poslali pisano priopćenje u kojem kažu kako je sarkofag, prema arheološkom kontekstu, bez sumnje pripadao groblju uz katedralu, otkrivenom i dijelom istraženom 80-ih godina.
"Radi se o jednom sarkofagu po sadašnjem izgledu salonitanske radionice, dakle koji je mogao biti upotrebljavan i u kasnijem razdoblju. Znamo svi da je nakon velikog potresa iz 1979. godine uslijedilo ogromno istraživanje dubrovačke katedrale i znanstvena otkrića koja su tad otkrivena još uvijek zapravo intrigiraju znanstvenu i širu javnost", pojašnjava povjesničar Ivan Viđen.
Otkriven pokrov sarkofaga u Dubrovniku - 1
Otkriven pokrov sarkofaga u Dubrovniku - 2
Uz sarkofag, nešto južnije, neposredno ispod podloge pločnika pronađen je i ostatak debljeg zida te bizantski folis iz 9. ili 10. stoljeća. Radovi na sanaciji sada će ići i nešto sporije.
Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika, pojašnjava: "Želimo ustvari promijeniti sve podložne slojeve koji drže kamen. Stari kamen će se vratiti ponovo na mjesto u zamjenu nekih novih koji nedostaju. Naravno, znali smo i računali da možemo očekivati arheološke nalaze ovdje, zato se ovi radovi i vrše pod arheološkim nadzorom."
Otkriven pokrov sarkofaga u Dubrovniku - 9
Otkriven pokrov sarkofaga u Dubrovniku - 8
Trenutačno je faza uklanjanja iskopane podloge, slijedi finije čišćenje cijelog terena kako bi se situacija sagledala u cjelini te definirao obuhvat zaštitnih istraživanja. Daljnja istraživanja otkrit će je li riječ samo o pokrovu ili cjelovito ukopanom sarkofagu s ljudskim ostacima.