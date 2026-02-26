Plenković okuplja ministre: Vlada osniva važno povjerenstvo

Vlada će sa sjednice u Hrvatski sabor uputiti izmjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, koji se usklađuje s europskim zakonodavstvom, a kojim se uređuje vrijeme dnevnih i tjednih vožnji, stanke te odmori, ali i proširuje obveza ugradnje tahografa u vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2,5 tona, a koriste se za prijevoz tereta u međunarodnom prijevozu ili tijekom kabotaže.

Vlada će donijeti i odluku o osnivanju Povjerenstva za provjeru stranih ulaganja, kao i o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za provedbu nacionalnih ispita. Usvojit će i ovogodišnje prijedloge programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i plana protuminskog djelovanja.

Na dnevnom su redu i odluke o produljenju privremene zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine te o financiranju troškova za njihovo stambeno zbrinjavanje.