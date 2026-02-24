Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
UBOJICA NOSAČA AVIONA

Iran od Kine nabavlja supersonično oružje od kojeg nema obrane: "Ovo mijenja pravila igre"

Piše D. Z., 24. veljače 2026. @ 15:58 komentari
YJ-12 ili CM-302 - 1
YJ-12 ili CM-302 - 1 Foto: Guliver via i1683721722447, CFP111252085785, AP Photo/Ng Han Guan
Dok se američka flota gomila u blizini iranske obale, Teheran je na korak do završetka ugovora s Kinom o kupnji naprednih supersoničnih protubrodskih projektila CM-302. Stručnjaci upozoravaju: "Ovo u potpunosti mijenja pravila igre u regiji."
Najčitanije
  1. Anja Šovagović-Despot, Zoran Milanović 26
    pogledajte fotke

    Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
  2. Goran Tešović - 5 3:38 5
    respiratorni virus

    Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"
  3. Ilustracija
    POREZ NA NEKRETNINE

    Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Mađarska središnja banka istražuje trgovanje dionicama MOL-a
KAO MARTINA DALIĆ
Središnja banka u Mađarskoj istražuje MOL: Sumnja se na povlaštene informacije u trgovanje dionicama
Potvrđena optužnica protiv SDP-ova gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja
Ozbiljne optužbe
Potvrđena optužnica protiv SDP-ova gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja
Davor Božinović ustavnoj tužbi Grada Zagreba protiv Vlade zbog dočeka rukometaša
Novi sukob
Božinović o ustavnoj tužbi zbog dočeka rukometaša: "Nezamislivo"
VIDEO Oglasila se američka voditeljica nakon majčine otmice, ponudila ogromnu nagradu: "Molimo vas..."
FBI na nogama
VIDEO Oglasila se američka voditeljica nakon majčine otmice, ponudila ogromnu nagradu: "Molimo vas..."
Iako su atraktivni i na cijeni: Zašto kradljivci izbjegavaju električne automobile?
Zaštitite se od krađe
Iako su atraktivni i na cijeni: Zašto kradljivci ove automobile uglavnom izbjegavaju?
Stižu supersonični projektili koji mijenjaju sve, Trump poručio: "Bit će oštro!"
UBOJICA NOSAČA AVIONA
Iran od Kine nabavlja supersonično oružje od kojeg nema obrane: "Ovo mijenja pravila igre"
Porezna uprava započela sa slanjem poreza na nekretnine za 2025.
POREZ NA NEKRETNINE
Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
Jedna od prvih fotografija ruske invazije na Ukrajinu
Kako je počeo rat
Ova je fotografija zauvijek promijenila Europu, ali i svijet
Priprema za treći svjetski rat? Ruske tajne baze skrivene iza luksuznih vila, jedna europska država posebno izložena
Trojanski konji
Priprema za treći svjetski rat? Ruske tajne baze skrivene iza luksuznih vila, jedna europska država posebno izložena
Liječnik o porastu slučajeva zaraze RSV-om
respiratorni virus
Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"
Ovo je govor Dalije Orešković zbog kojeg je u Saboru nastao kaos: "Hrvatska ovog trena ima proustašku vlast"
Jasna poruka
VIDEO Ovo je govor zbog kojeg je u Saboru nastao kaos
Nadomak Zagreba stiže ekskluzivno stambeno naselje – suvremene kuće za miran obiteljski život
Pokrovitelj Luva Real Estate
Nadomak Zagreba stiže ekskluzivno stambeno naselje – suvremene kuće za miran obiteljski život
Ovo je govor Dalije Orešković zbog kojeg je u Saboru nastao kaos: "Hrvatska ovog trena ima proustašku vlast" 11
Jasna poruka
VIDEO Ovo je govor zbog kojeg je u Saboru nastao kaos
Europa je bijesna na Orbana, pljušte reakcije: "Zapanjen sam", 7
"ukrajina mrzi mađarsku"
"Ratne fanatike nije briga": Europa je bijesna na Orbana, pljušte reakcije
Premijer Srbije Đuro Macut došao u Hrvatsku 6
Đuro Macut
Premijer Srbije došao u Hrvatsku, no vlasti o tome nisu imale pojma: "Meni je to nepojmljivo..."
Ministar Anušić: "Izraelskom ministru obrane predstavio sam potencijale hrvatske obrambene industrije" 5
modernizacija vojske
Anušić iz Izralea poslao odgovor Milanoviću
Jadranka Kosor: "Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje Pavelića i NDH-a" 3
"Nepopravljiv incident"
Jadranka Kosor: "Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje Pavelića i NDH-a"
Anušić Milanoviću: Dnevno politički manevri štete hrvatskoj vojsci 3
POLITIČKI SUKOB
Anušić žestoko odgovorio Milanoviću: "Interesi Republike Hrvatske i hrvatskog naroda su iznad svega"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Liječnik o porastu slučajeva zaraze RSV-om
respiratorni virus
Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"
Porezna uprava započela sa slanjem poreza na nekretnine za 2025.
POREZ NA NEKRETNINE
Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
Priprema za treći svjetski rat? Ruske tajne baze skrivene iza luksuznih vila, jedna europska država posebno izložena
Trojanski konji
Priprema za treći svjetski rat? Ruske tajne baze skrivene iza luksuznih vila, jedna europska država posebno izložena
show
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Preminuo Robert Carradine
član glumačke dinastije
Hollywood u šoku! Tragično preminuo glumac koji je obilježio jednu generaciju
zdravlje
Popularne injekcije za mršavljenje pod povećalom: Ovu nuspojavu ne smijete ignorirati
Doživjele su ogromNU popularnost
Popularne injekcije za mršavljenje pod povećalom: Ovu nuspojavu ne smijete ignorirati
6 zdravstvenih stanja kod kojih cink može prirodno pomoći
Esencijalni mineral
6 zdravstvenih stanja kod kojih cink može prirodno pomoći
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
zabava
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu znak psihopatskih sklonosti
Zanimljivo
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu biti znak psihopatskih sklonosti
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
Ups!
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
Iz vedra neba! Prirodni fenomen obrušio se baš na nju, kolika je vjerojatnost?
Nevjerojatno...
Iz vedra neba! Prirodni fenomen obrušio se baš na nju, kolika je vjerojatnost?
tech
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Tražili nešto drugo, no...
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Jeste li ga i vi koristili?
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Barrage-1
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
sport
Osijek ima novog trenera! Postao je igračka ikona najvećih rivala, sad ima najteži zadatak u povijesti voljenog kluba
DOČEKAO JE SVOJ RED
Osijek ima novog trenera! Postao je igračka ikona najvećih rivala, sad ima najteži zadatak u povijesti voljenog kluba
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
odgovor na sukobe
FOTO Delije na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
Što čeka Deliju nakon iznenađujućeg poraza? Umjesto napada na vrh slijedi ono što se UFC borci nadaju izbjeći
NISMO OVO OČEKIVALI
Što čeka Deliju nakon iznenađujućeg poraza? Umjesto napada na vrh slijedi ono što se UFC borci nadaju izbjeći
tv
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
KUMOVI
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
Kumovi: U velikom je strahu da će joj muž sve saznati
KUMOVI
U velikom je strahu da će joj muž sve saznati
putovanja
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Collioure
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Tjedni jelovnik comfort food od 23.2. do 1.3. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja “hrane tijelo i dušu”, a koje je tako lako napraviti
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
novac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Velike razlike
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Lejla Filipović u bijelom kompletu i sivim čizmama
Dnevna elegancija
Lejla Filipović: Komplet suknje i laganog pulovera idealan za dnevna izdanja, a ženstvene čizme sjajan su mu par
Zagreb špica: Kaput s porukom u zimskom street style izdanju
JEDNOSTAVAN, A EFEKTAN
To je to! Kaput sa zagrebačke špice ima poruku koju svatko mora čuti
sve
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Osijek ima novog trenera! Postao je igračka ikona najvećih rivala, sad ima najteži zadatak u povijesti voljenog kluba
DOČEKAO JE SVOJ RED
Osijek ima novog trenera! Postao je igračka ikona najvećih rivala, sad ima najteži zadatak u povijesti voljenog kluba
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene