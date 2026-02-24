Iran od Kine nabavlja supersonično oružje od kojeg nema obrane: "Ovo mijenja pravila igre"

Napetosti u Perzijskom zaljevu dolaze do kritične točke. Dok predsjednik SAD-a Donald Trump odbrojava posljednje dane svojeg ultimatuma danog Teheranu, Reuters doznaje kako Iran privodi kraju pregovore s Kinom o nabavi jednog od najopasnijih protubrodskih sustava na svijetu.

Riječ je o projektilima CM-302, (domaća verzija projektila oznake YJ-12) supersoničnom oružju dometa oko 290 kilometara, dizajniranom da izbjegne brodsku obranu leteći izuzetno nisko i velikom brzinom.

Danny Citrinowicz, bivši izraelski obavještajac i viši istraživač na Institutu za studije nacionalne sigurnosti, upozorava na opasnost koju ovi projektili predstavljaju za američku mornaricu.

"Ovo u potpunosti mijenja pravila igre ako Iran dobije supersoničnu sposobnost za napad na brodove u tom području. Ovi projektili su vrlo teški za presretanje", izjavio je Citrinowicz.

Projektili CM-302 dizajnirani su tako da "skakuću" neposredno iznad morske površine (tzv. sea-skimming), što ih čini gotovo nevidljivima za radare sve do trenutka udara. Kineska državna korporacija CASIC reklamira CM-302 kao najbolji protubrodski projektil na svijetu, sposoban potopiti razarač ili čak nosač zrakoplova jednim pogotkom.

Pregovori ubrzani nakon rata s Izraelom

Iako su razgovori započeli prije dvije godine, izvori navode kako su se dramatično ubrzali nakon lipanjskog 12-dnevnog rata između Izraela i Irana. Prošlog ljeta, iranski zamjenik ministra obrane Massoud Oraei tajno je boravio u Kini kako bi finalizirao detalje, što je posjet koji do sada nije bio poznat javnosti.

Dok Kina službeno poručuje da "nije upoznata s razgovorima", iranski dužnosnici su otvoreniji:

"Iran ima vojne i sigurnosne sporazume sa svojim saveznicima, a sada je pravo vrijeme da iskoristi te sporazume", rekao je dužnosnik iranskog ministarstva vanjskih poslova.

YJ-12 ili CM-302 - 2 Foto: Guliver via i1683721722447, CFP111252085785, AP Photo/Ng Han Guan

Vijest o prodaji kineskog oružja dolazi u trenutku kada SAD okuplja ogromnu pomorsku silu nadomak Irana. Prema regiji plove nosači zrakoplova USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford, koji zajedno nose više od 150 zrakoplova i 5.000 vojnika.

Predsjednik Trump je 19. veljače dao Iranu rok od 10 dana da postigne dogovor o nuklearnom programu ili se suoči s vojnom akcijom.

"Predsjednik Trump je bio jasan: ili ćemo sklopiti dogovor ili ćemo morati poduzeti nešto vrlo oštro, baš kao i prošli put", poručio je dužnosnik Bijele kuće.

Kršenje embarga i savezništvo s Rusijom

Ova isporuka oružja izravno bi prkosila sankcijama UN-a koje su ponovno uvedene prošlog rujna. Kina, uz Rusiju, smatra da su te sankcije nelegitimne. Analitičari smatraju da Peking ovim potezom želi osigurati opstanak sadašnjeg iranskog režima pod svaku cijenu.

YJ-12 ili CM-302 - 3 Foto: Guliver via i1683721722447, CFP111252085785, AP Photo/Ng Han Guan

"Kina ne želi vidjeti pro-zapadni režim u Iranu. To bi bila prijetnja njihovim interesima", zaključuje Citrinowicz.

Osim protubrodskih raketa, Iran navodno pregovara i o nabavi kineskih sustava protuzračne obrane, protubalističkog oružja te sustava za borbu protiv satelita.