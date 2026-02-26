VIDEO Nakon masovnog grudanja završili u bolnici: Zbog kaosa u parku izbio sukob gradonačelnika i policije

Grudanje tijekom povijesne mećave u New Yorku pretvorio se u sukob gradonačelnika Zohrana Mamdanija i policije.

Govoreći na konferenciji za novinare u utorak, koja se uglavnom bavila time kako je New York prošao tijekom snažne snježne oluje koja je pogodila sjeveroistok, Mamdanija su pitali o sukobu i ozljedama koje su zadobila dva policajca pogođena grudama.

"Iz videozapisa koje sam vidio, izgleda kao grudanje", rekao je Mamdani i dodao da su dva policajca zadobila posjekotine na licu.

Na pitanje misli li da bi itko uključen u incident trebao biti optužen za napad na policajca, Mamdani je odgovorio: "Ne mislim."

Reakcija policije

Gradska policijska udruga nakon izjava ga je optužila za "neuspjeh u vodstvu", a njegovi dugogodišnji suparnici podsjetili su na njegove ranije kritike policije.

"Ovo nije bilo samo 'grudanje'. Ovo je bio napad odraslih osoba koje su bacale komade leda i kamenje, koji je doveo do toga da su dva policajca završila u bolnici s ozljedama glave i lica", poručila je udruga, prenosi CNN.

Policija je na teren izašla jer su se ljudi tijekom grudanja penjali na zgradu uprave parka, a Mamdani je i u srijedu rekao da napada nije bilo.

"Nakon što sam vidio ove videozapise, više sam puta rekao da je po mom mišljenju to bilo grudanje koje je izmaklo kontroli i tako ga treba i tretirati", ustvrdio je.

"Neću zabranjivati grudanje ni organizirane borbe grudama snijega. Podijelio sam svoje mišljenje s Njujorčanima te i dalje vjerujem da je ono što vidimo u odgovoru gradskih službi na ovu zimsku mećavu, uključujući vrijedne muškarce i žene iz policije, dio razloga zašto se grad ponovno oporavlja i zahvalan sam na tom radu", dodao je.

Policija traži "napadače"

Policijska uprava New Yorka (NYPD) u utorak je na društvenim mrežama objavila poziv za informacije o dvojici osumnjičenika "TRAŽENIH ZBOG NAPADA NA POLICAJCA". NYPD je naveo da su "dva uniformirana policajca bila u Washington Square Parku kada su ih dvije osobe namjerno više puta pogodile snijegom i ledom, uzrokujući ozljede glave, vrata i lica".

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul, Mamdanijeva saveznica, također se oglasila.

"Naši policajci iz NYPD-a svakodnevno se izlažu opasnosti kako bi nas zaštitili. Nikada nije prihvatljivo bacati bilo što na policajca, bez iznimke", poručila je.

Organized snowball fight turned on NYPD. Police respond to the park after participants and the snowball fight climbed on top of the park's department building. pic.twitter.com/NiiTgkBeDv — Bruce Schaff (@anunnamedpoet) February 24, 2026

Na jednom videozapisu čuje se da gomila vrijeđa policajce i gađa ih grudama. Na snimkama se također vidi da su ih ljudi gađali snijegom dok su hodali prema policijskom kombiju.

Video ne prikazuje što se dogodilo prije nego što su grude bačene. Incident se dogodio tijekom unaprijed dogovorenog okupljanja za borbu grudama snijega u parku.