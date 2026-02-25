FOTO Procurila fotografija s Epsteinova otoka: Pogledajte u čijem je društvu snimljen Stephen Hawking

Nasmiješeni Stephen Hawking fotografiran je uz dvije žene u bikinijima kako ispijaju koktele na fotografiji objavljenoj u Epsteinovim dosjeima. Svjetski poznati britanski teorijski fizičar može se vidjeti kako leži na ležaljci držeći crveno piće na onome što izgleda kao tropski otok. Kontekst fotografije nije jasan, a lokacija i datum nisu poznati. Kružio je internetom u prošlosti, ali se pojavio u najnovijoj zbirci dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa.

Hawking, koji je umro 2018. u dobi od 76 godina, u prošlosti je fotografiran na Little St. Jamesu, često nazivanom Epsteinovim otokom. Bio je na putovanju po Američkim Djevičanskim otocima s grupom od 21 znanstvenika koji su prisustvovali konferenciji u ožujku 2006., koju je financirao Epstein. Prije događaja Hawking je snimljen na dvjema slikama na zloglasnom otoku.

Na jednoj se vidi kako je na roštilju s nekoliko drugih ljudi, dok na drugoj obilazi morsko dno otoka iz podmornice. Epstein je navodno modificirao podvodno plovilo kako bi Hawking, koji je koristio invalidska kolica, mogao ići pod vodu.

Stephen Hawking s djevojkama Foto: Screenshoot/YouTube

Hawkingov i Epsteinov odnos prije i poslije dokumentiranog putovanja na otok nije jasan jer par ni u jednom trenutku nije fotografiran zajedno. No, Hawking je spomenut više od 250 puta u najnovijoj tranši Epsteinovih dosjea koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa.

U siječnju je u dokumentima otkrivena šokantna optužba. U e-poruci Epstein je sugerirao da je Virginia Giuffre iznijela optužbe o britanskom znanstveniku i bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu.

U e-poruci je pisalo: "Možete ponuditi nagradu bilo kojem od Virginijinih prijatelja, poznanika, obitelji koji se jave i pomognu dokazati da su njezine optužbe lažne. Najjača je Clintonova večera i nova verzija na Djevičanskim otocima da je Stephen Hawking sudjelovao u maloljetničkoj orgiji."

Pronađena je i druga tvrdnja protiv Hawkinga u kojoj se tvrdi da su on i Epstein zajedno posjetili isključivo muški klub 2011. godine, piše The Sun.

Dužnosnici FBI-a primili su 2019. godine neutemeljenu dojavu u kojoj se tvrdilo da je dvojac bio s nekim ruskim vezama. Otkrića dolaze nakon što je prošlog mjeseca objavljeno tri milijuna datoteka povezanih s Epsteinom.

To dolazi usred tvrdnji da je Epstein skrivao računala i fotografije u tajnim skladišnim jedinicama diljem SAD-a, u očiglednom nastojanju da sakrije materijal od istražitelja. Osuđeni pedofil navodno je platio privatnim detektivima da uklone opremu iz njegove vile na Floridi prije policijske racije i sakriju je u unajmljena skladišta diljem zemlje.

Financijski zapisi pokazuju da je Epstein unajmio najmanje šest skladišnih jedinica tijekom više od desetljeća, uključujući objekte na Floridi i u New Yorku. Navodno su se neke isplate nastavile sve do 2019., godine njegove smrti.