34-godišnjak palio kontejnere u Zagrebu, uhvatili ga građani!

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je namjerno palio kontejnere u Novom Zagrebu.

Muškarac je navodno, u razdoblju od 12. siječnja do 23. veljače ove godine, u popodnevnim satima prilazio spremnicima za odlaganje otpada koji su se nalazili u neposrednoj blizini stambenih zgrada i parkiranih vozila, a zatim namjerno izazivao požare.

Nakon što je zapaljen sadržaj unutar spremnika, požari su se proširili na čitave spremnike, dok se u jednom slučaju požar proširio i na dva susjedna spremnika, čime je osumnjičeni doveo u opasnost ne samo živote stanara stambenih zgrada već i imovinu većeg opsega.

Muškarac je uhvaćen u ponedjeljak nakon što su ga u paljenju kontejnera uočili građani, koji su ga zadržali do dolaska policije.

Sumnja se da je 34-godišnjak počinio pet kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, a požare je izazvao na ukupno trima adresama: u Ulici Ksenije Kantoci, u Ulici Vojina Bakića i u Ulici Viktora Kovačića.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je odveden u pritvor, a Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu podneseno je posebno izvješće.