Završio u pritvoru

34-godišnjak palio kontejnere u Zagrebu, uhvatili ga građani!

Piše B. F. M., 26. veljače 2026. @ 09:39 komentari
Zapaljeni kontejneri u Zagrebu
Zapaljeni kontejneri u Zagrebu Foto: Pixsell
Policija je objavila detalje o slučaju paljenja više kontejnera u Novom Zagrebu.
  llustracija; F-16
    Crni niz

    Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
  Real Madrid
    Što mu je to trebalo?

    Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
  Ilustracija
    istraga u Turskoj

    Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Javna televizija u BiH prekinula emitiranje programa: Ovo je razlog
Jasna poruka
Javna televizija u BiH prekinula emitiranje programa: Ovo je razlog
Policija objavila detalje o slučaju paljenja više kontejnera u Novom Zagrebu.
Završio u pritvoru
34-godišnjak palio kontejnere u Zagrebu, uhvatili ga građani!
Veliko otkriće: Radnici sanirali pločnik, no ono što su pronašli sve je iznenadilo
U Dubrovniku
FOTO Senzacionalno otkriće! Radnici sanirali pločnik, no ono što su pronašli, sve je iznenadilo
Nova kineska taktika: Elektronička obmana iznad Južnog kineskog mora
GENERALNA PROBA
Kineski vojni dronovi izvode nešto što do sada nije viđeno: Sprema li se invazija?
Amerika pod svaku cijenu traži hitno izručenje narkobosa Antuna Mrdeža
Kralj kokaina
Trump traži hitno izručenje Antuna Mrdeža: Zbog njega tri države na rubu sukoba
Policija čak 104 vozača uhvatila u vožnji žutom trakom
Akcija u metropoli
Policija uhvatila čak 104 vozača u prekršaju koji mnogi vole raditi
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Crni niz
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Umjesto vila, u Podstrani niče "najljepša škola u Hrvatskoj"
Za više od 500 djece
Umjesto vila grade najljepšu školu u Hrvatskoj: "Ovakav pogled nema nijedna"
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
fatalna greška
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s izuzetno niskim IQ-om"
Salva uvreda
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s iznimno niskim IQ-om"
Nakon žestoke svađe sa suprugom otac u Kini bacio dijete s mosta
Situacija izmakla kontroli
VIDEO Stravičan trenutak i jezivi krikovi: Nakon žestoke svađe sa suprugom otac bacio dijete s mosta
Zoran Milanović na obljetnici ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne 8
Obljetnica Počasno-zaštitne bojne
VIDEO Milanović poručio Anušiću: "Previše se urliče po koncertima pa ide u Izrael po okajanje grijeha"
Zagrebačka gradska zastupnica Dina Dogan uhvaćena je kako psuje 8
DEMANTI ZASTUPNICE
VIDEO Gradska zastupnica: "Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada", pojasnila što se dogodilo
Orban kaže da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav 8
Energetska kriza
Eskalacija sukoba, Orban raspoređuje vojsku!
Srpski ministar unutarnjih poslova hitno hospitaliziran 5
Na respiratoru
Ivica Dačić završio u bolnici: Liječnici se bore za njegov život
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama 4
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Isplivala nova fotografija Stephena Hawkinga s Epsteinova otoka: Dosjei ponovno otvaraju stara pitanja 3
Novi detalji
FOTO Procurila fotografija s Epsteinova otoka: Pogledajte u čijem je društvu snimljen Stephen Hawking
vijesti
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Crni niz
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
fatalna greška
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
show
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
Iris Livaja čestitala je rođendan sinu Lorenzu emotivnom objavom na Instagramu
čestitke!
Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Evo što se događa u vašem tijelu samo 2 sata nakon što pojedete đumbir
najpoznatiji prirodni lijek
Evo što se događa u vašem tijelu samo 2 sata nakon što pojedete đumbir
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
zabava
"Koliko se nedužnih života izgubilo zbog ovakvih": Snimka iz Novog Zagreba šokirala gledatelje
Jao…
"Koliko se nedužnih života izgubilo zbog ovakvih": Snimka iz Novog Zagreba šokirala gledatelje
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Pokažite što znate!
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
Dosjetljivo
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
tech
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Velika prilagodba
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Sad je još ubojitiji: Umjetna inteligencija integrirana u američki F-35
Može stalno učiti
Sad je još ubojitiji: Umjetna inteligencija integrirana u američki F-35
sport
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Što mu je to trebalo?
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
VIDEO Šokantan detalj s Bernabeua: Navijač Reala "mjerio živicu" u kameru uoči utakmice s Benficom
zgrozio mnoge
VIDEO Šokantan detalj s Bernabeua: Navijač Reala "mjerio živicu" u kameru uoči utakmice s Benficom
VIDEO Maskirani napadači u Banjoj Luci upali na tribinu i napravili kaos, ima ozlijeđenih
UŽAS U SUSJEDSTVU
VIDEO Maskirani napadači u Banjoj Luci upali na tribinu i napravili kaos, ima ozlijeđenih
tv
Crno more: Zna tko joj je majka
CRNO MORE
Zna tko joj je majka
Tajne prošlosti: Jedva su uspjeli obuzdati vatru
TAJNE PROŠLOSTI
Jedva su uspjeli obuzdati vatru
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
putovanja
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Paratha Smaaash
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Collioure
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Sve što želite znati
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
lifestyle
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
sve
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Što mu je to trebalo?
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
 
