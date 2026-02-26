Javna televizija u BiH prekinula emitiranje programa: Ovo je razlog

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) u četvrtak je prekinula emitiranje svog programa, a iz te su medijske kuće pojasnili kako je to jedini način koji im je preostao da bi upozorili na dramatično stanje u kojemu se zbog nagomilanih dugova nalazi javni servis.

Na televizijskim ekranima na frekvenciji na kojoj program emitira televizija BHT 1 od 7 sati može se vidjeti samo obavijest da je emitiranje programa prekinuto ne voljom zaposlenika, nego zbog dugogodišnjeg nepoštivanja zakona BiH.

"Za nastavak rada potrebna je hitna reakcija parlamenta BiH, Vijeća ministara i Ureda visokog predstavnika (OHR)", stoji u obavijesti.

Prema dostupnim informacijama, ovog tjedna istječe rok koji je Europska radiodifuzijska unija (EBU) dala BHRT-u da namiri dug u iznosu većem od 11 milijuna eura.

"Za dva dana istječe rok za izmirenje duga prema EBU-u nakon čega će biti nastavljen ovršni postupak namirenja potraživanja dugotrajnom blokadom računa BHRT-a. Istodobno su u tijeku sudski i ovršni postupci koji svakodnevno dovode do kraćih blokada računa BHRT-a. U slučaju najavljene blokade računa, bilo bi ozbiljno ugroženo daljnje funkcioniranje BHRT-a, uključujući i rizik potpune obustave rada", stoji u izjavi Upravnog odbora BHRT-a koja je dostavljena medijima.

Ukupni je dug BHRT-a zapravo znatno veći i premašuje iznos od 50 milijuna eura, a iz te medijske kuće godinama bezuspješno upozoravaju kako su u neodrživu situaciju dospjeli jer drugi odbijaju ispuniti financijske obveze koje imaju prema njima, izravno kršeći zakone.

Najveći dužnik je Radiotelevizija Republike Srpske (RTRS), javni servis na entitetskoj razini koji godinama odbija usmjeriti obvezujući dio pretplate državnom javnom servisu i sav prikupljeni iznos zadržava za sebe.

Postojeći zakon predviđa da entitetski javni servisi zadržavaju po 25 posto prikupljene pretplate, a BHRT-u pripada 50 posto.

RTRS je na taj način napravila dug prema BHRT-u veći od 53 milijuna eura, a unatoč obvezujućim sudskim presudama u korist BHRT-a, RTRS nikada nije vratila ništa od tog duga.

"Time je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, javni RTV servis, dovedena u situaciju u kojoj njezino funkcioniranje ovisi o odlukama koje nisu u njenoj nadležnosti", istaknuli su iz BHRT-a.

Od državnih tijela vlasti sada traže hitnu financijsku intervenciju kako bi premostili trenutačno stanje, ali i trajno rješenje kroz osiguranje dosljednog poštivanja zakona.