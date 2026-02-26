Rusija se oglasila nakon incidenta kod Kube: "Ovo je agresivna provokacija SAD-a"

Rusija je u četvrtak rekla da je incident s gliserom s Floride kod kubanskih obala bila "agresivna provokacija" SAD-a čiji je cilj eskalacija situacije i izazivanja sukoba, objavila je agencija TASS.

Kubanske snage u srijedu su ubile su četvero, a ranile šest ljudi koji su uplovili u kubanske vode na gliseru registriranom na Floridi i otvorile vatru na kubansku patrolu, rekla je vlada u Havani, u vrijeme visokih napetosti sa SAD-om.

"Ovo je agresivna provokacija Sjedinjenih Država čiji je cilj eskalacija stanja i izazivanje sukoba", rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Sve četiri poginule osobe bile su na gliseru registriranom na Floridi, a još šest osoba s glisera je ranjeno, priopćila je Kuba. Osim toga, kubanski zapovjednik graničnog patrolnog broda je ranjen, dodala je.

Incident se dogodio usred pojačanih napetosti između Kube i Sjedinjenih Država, koje su blokirale gotovo sve pošiljke nafte na otok, povećavajući pritisak na komunističku vladu.

Kuba osudila pokušaj infiltracije u "terorističke svrhe"

Kuba je osudila pokušaj infiltracije za koji kaže da je imao terorističke svrhe. Havana je izjavila da je plovilo prevozilo Kubance s prebivalištem u Sjedinjenim Državama.

"Utvrđeno je da je neutralizirani gliser, registriran na Floridi pod brojem FL7726SH, prevozio deset naoružanih osoba koje su, prema preliminarnim izjavama pritvorenika, namjeravale infiltrirati se na Kubu u terorističke svrhe", priopćilo je kubansko ministarstvo unutarnjih poslova.

"Zaplijenjene su jurišne puške, pištolji, eksplozivne naprave domaće izrade (molotovljevi kokteli), panciri, teleskopski nišani i maskirne uniforme", dodaje se u priopćenju.

Članovi naoružane skupine su Kubanci koji žive u Sjedinjenim Državama i većina njih ima poznatu povijest kriminalnih i nasilnih aktivnosti, izjavilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Dvoje ranjenih nalazi se na nacionalnom popisu pojedinaca i subjekata koji su bili predmet kaznenih istraga i koje traže kubanske vlasti, dodaje se.

Kubanske vlasti također su naznačile da je jedan Kubanac poslan iz Sjedinjenih Država da primi infiltriranu naoružanu skupinu uhićen na kubanskom tlu i priznao svoje postupke.

Prema kubanskim vlastima, s plovila su ispaljeni hici na kubanske službe koje su se približavale kako bi ga identificirale, ranjen je kapetan broda.

Rubio: "Čekamo više informacija"

Taj incident pomno se prati u Sjedinjenim Državama. Državni tajnik Marco Rubio, i sam kubanskog podrijetla, rekao je da će SAD, kada prikupi više informacija, "odgovoriti u skladu s tim".

Odnosi između Kube i Sjedinjenih Država zategnuti su od hvatanja venezuelskog predsjednika Nicolása Madura početkom siječnja i zaustavljanja, pod pritiskom Washingtona, isporuka nafte Kubi iz Venezuele.