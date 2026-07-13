Industrijski div na koljenima! Najavili 100 tisuća otkaza: "Moramo postati učinkovitiji..."

Automobilski div Volkswagen mogao bi pokrenuti jedno od najvećih restrukturiranja u svojoj povijesti.

Izvršni direktor Oliver Blume potvrdio je da kompanija razmatra ukidanje do 100.000 radnih mjesta, što je dvostruko više od dosadašnjeg plana.

Volkswagen grupa, kojoj pripadaju i Porsche, Audi, Seat, Škoda te istoimena marka Volkswagen, prošle je godine zabilježila snažan pad dobiti. Kompanija se suočava sa slabijom prodajom na ključnim tržištima i sve jačom konkurencijom kineskih proizvođača.

U dopisu zaposlenicima Blume je upozorio da su troškovi poslovanja Volkswagena oko 20 posto viši nego kod konkurencije te da će kompanija morati dodatno smanjiti rashode, piše BBC.

"Trenutačno procjenjujemo u svim markama, kompanijama i regijama koliko su prilagodbe uistinu potrebne i izvedive. Moramo postati učinkovitiji, otporniji i jednostavniji. Moramo smanjiti troškove", poručio je.

Dodao je i da kompanija još nije pronašla alternativnu namjenu za četiri tvornice u Njemačkoj kojima je ranije zaprijetilo zatvaranje.

Među njima su pogoni u Zwickauu i Emdenu, u kojima se proizvode električni automobili, kao i tvornice u Hannoveru i Neckarsulmu. U Volkswagenu smatraju da su troškovi poslovanja u tim pogonima previsoki.

Poslovni rezultati kompanije posljednjih godina znatno su oslabjeli. Operativna dobit iznosila je 22,6 milijardi eura u 2023. godini, godinu poslije pala je na 19,1 milijardu eura, a prošle godine gotovo se prepolovila i iznosila 8,9 milijardi eura.

Jedan od glavnih razloga za pad dobiti je slabljenje prodaje u Kini, nekada jednom od najvažnijih tržišta Volkswagena. U prvih šest mjeseci ove godine prodaja je ondje pala za 26 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pad prodaje zabilježen je i u SAD-u, gdje je prodano više od sedam posto manje vozila. Iz kompanije dio odgovornosti pripisuju carinama na uvoz automobila koje je uvela administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Istodobno, kineski proizvođači sve agresivnije osvajaju međunarodna tržišta. Uz niže troškove proizvodnje i razvoj novih tehnologija dodatno povećavaju pritisak na europske proizvođače, kojima se istodobno smanjuju profitne marže.

Krajem prošle godine Volkswagen je, nakon prijetnji masovnim štrajkovima, postigao dogovor s njemačkim sindikatom IG Metall o ukidanju 35.000 radnih mjesta u matičnoj marki Volkswagen do 2030. godine te još 15.000 u ostalim kompanijama unutar grupacije.

Planovi koji se sada razmatraju otišli bi znatno dalje od tog dogovora i mogli bi rezultirati ukidanjem ukupno do 100.000 radnih mjesta.