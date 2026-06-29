Država kreće u žestoki obračun s vozačima: Kazne lete u nebo, evo tko je prvi na udaru

Država kreće u obračun s onima koji ne voze prema propisima. Prolazak kroz crveno, suprotni smjer na autocesti, telefoniranje, alkohol i droge pod posebnim su povećalom.

Vožnja koja nije u skladu s prometnim pravilima i propisima uskoro bi mogla postati puno skuplja, prema prijedlogu novog zakona kazne drastično rastu. Primjerice, ako vidite znak u naseljenom mjestu koji označava koliko je najviša dopuštena brzina i vozite 50 više nego što piše na znaku očekuje vas kazna od dvije do 2700 eura.

Izmjene zakona posebno će se odnositi na recidiviste. Ponavljanje prekršaja unutar tri godine, šest mjeseci bez vozačke. Svaki idući prekršaj, godina dana.

"Što se tiče samih kazni, ono što je bitno kroz ove zadnje izmjene koje će drugi tjedan biti u Saboru, a to je da više sud neće moći ublažiti kaznu ako je izdan takav prekršajni nalog, odnosno neće je moći umanjiti. Mislim da je to dobro. Postoji mogućnost i da platite na licu mjesta, u onom roku koji imate, da platite kaznu prije nego što dođe na sud", rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa.

Kažnjavanje je samo jedna petina ukupne slike prometa.

"Ostala područja su inženjerstvo, koje treba graditi sigurnije ceste i sigurnija vozila. Drugo je edukacija, treće je unapređenje hitnih službi, a četvrto je evaluacija koja treba analizirati cjelokupni cestovni sustav i davati rješenja tamo gdje ona mogu biti najefikasnija", rekao je Marko Šoštarić, Fakultet prometnih znanosti.

Udar po novčaniku, slažu se vozači, najučinkovitija je mjera.

"Samo kazne, u stvari, rješavaju problem. To se najbolje vidi kad njemački ili austrijski vozači dođu u Hrvatsku. Svi voze po Njemačkoj po ograničenjima jer dobivaju kazne putem mailova i pošte koje se brzo naplate, a kada dođu kod nas, voze kako hoće i parkiraju se svugdje. Znači, kažnjavanje nije loša stvar", rekao je Željko Miškulin, Zagreb.

"Pušenje treba kažnjavati. Ja sam puno vozio u svom životu, pepel ti padne dolje i evo ti problema", rekao je Željko, Zagreb.

Kazna za prekoračenje brzine raste sa 65 na 130 eura. No, o skrivanju registarskih oznaka, država šuti.

"Bilo kakvo diranje u tablicu koja je službeni dokument Republike Hrvatske, ili bilo koje druge države, smatra se kaznenim djelom i to je jako, jako ozbiljan prekršaj. Država je jedini i isključivi krivac, odnosno zakonodavac, jer se s takvom kaznom od 30 eura šalje loša poruka glede poštivanja prometnih propisa i glede poštivanja same države kao institucije", rekao je Kristijan Tićak, Auto motor i sport.

Cijeli paket kazni uskoro stupa na snagu. Vožnja iznad ograničenja postaje pravi luksuz.