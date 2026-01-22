Njemačka priprema vježbu kakva se rijetko viđa: Detalji se namjerno ne otkrivaju

Njemačka vojska priprema se za provedbu probne operacije u kojoj će, uz pomoć helijevih balona, iz zraka bacati informativne letke kako bi uvježbala takozvane "taktičke postupke izravne komunikacije" u izvanrednim situacijama.

Prema Zapovjedništvu savezne zemlje Saske, u operaciju će biti uključena 5. operativna satnija s oko 100 vojnika. Vježba će se provoditi od 25. siječnja do 4. veljače, a cilj joj je ispitati mogućnosti prenošenja informacija stanovništvu u područjima do kojih bi u kriznim situacijama bilo teško doći konvencionalnim kanalima.

U Bundeswehru navode da je riječ o dostavi informativnog materijala iz zraka ili sa sigurne udaljenosti, bez izravnog kontakta s pogođenim područjem. Helijevi baloni koji će se koristiti mogu dosegnuti visinu do 5000 metara, no točne lokacije njihova polijetanja nisu unaprijed objavljene jer će ovisiti o vremenskim uvjetima i određivati se na dnevnoj razini.

Iz sigurnosnih razloga nisu objavljeni dodatni detalji o operaciji, osim potvrde da će se veći gradovi namjerno izbjegavati. Njemačke vlasti unaprijed su obavijestile i susjedne zemlje, Poljsku i Češku, u slučaju da baloni zbog vremenskih prilika prijeđu državne granice.

Tijekom vježbe nazvane "Colder Iron 2026", svi koji pronađu letak s otisnutim simbolom i informativnim tekstom mogu svoje otkriće prijaviti putem navedene kontaktne adrese.

Bacanje letaka kao oblik komunikacije koristi se desetljećima, osobito u ratnim zonama i izvanrednim okolnostima. Letci se tada koriste za prenošenje važnih informacija civilnom stanovništvu, ali i za psihološko djelovanje ili propagandu.

Među recentnijim primjerima su letci izraelske vojske bacani u pojasu Gaze i Libanonu, u kojima se stanovništvo upozorava na nadolazeće vojne operacije i poziva na evakuaciju. Novinska agencija Reuters izvijestila je da su izraelske snage u srijedu prvi put od početka primirja između Izraela i Hamasa prošlog listopada bacile letke na jug Gaze. Izraelske obrambene snage potvrdile su tu informaciju, navodeći da su deseci palestinskih obitelji pozvani na hitnu evakuaciju na arapskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

U analizi za Lieber Institute pri West Pointu, bojnik Jon Griffiths, tužitelj u britanskom državnom odvjetništvu i doktorand na Sveučilištu Reading, ističe da međunarodno humanitarno pravo obvezuje vojne snage na poduzimanje mjera opreza prije napada. Takve mjere uključuju upozorenja putem letaka, telefonskih poziva, poruka i medijskih objava. Iako se često dovodi u pitanje njihov stvarni učinak, naglašava da pravo propisuje obvezu djelovanja, a ne jamstvo uspjeha, piše Euronews.

Ključno je, navodi Griffiths, da su upozorenja pravovremena, razumljiva i upućena onima koje se izravno tiču. Precizni podaci o mjestu i vremenu ne moraju uvijek biti navedeni ako bi to moglo ugroziti vojne operacije ili dodatno izložiti civile riziku.

Osim za komunikaciju, letci su se kroz povijest koristili i kao sredstvo psihološkog ratovanja. Tijekom Drugog svjetskog rata masovno su se bacali kako bi se kombinacijom točnih informacija, pretjerivanja i dezinformacija utjecalo na moral vojnika i civila. Često su bili ciljano usmjereni prema određenim postrojbama, a bacani su avionima, balonima, topništvom i raketama.

Na Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu 2024. godine izloženi su brojni povijesni primjerci takvih letaka, uključujući i one s fonetski ispisanom engleskom rečenicom "Predajem se", namijenjene njemačkim vojnicima. Povjesničar Benedikt Sepp objasnio je da su jezične barijere često sprječavale vojnike da se predaju, zbog čega su se koristili letci s pojednostavljenim ili fonetskim porukama poput "Ei ssörrender".