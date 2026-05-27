Nijemci usporedili cijene ljetovanja na Mediteranu, evo kako stoji Hrvatska

Dok putovanja u udaljene krajeve svijeta, osobito prema azijskim destinacijama, zbog globalnih napetosti i sve viših troškova postupno gube privlačnost, europske zemlje ponovno se nameću kao prvi izbor njemačkih turista. Među njima se ističe i Hrvatska, koju njemački gosti i dalje doživljavaju kao financijski pristupačniju alternativu u odnosu na Grčku i Španjolsku.

Sve veći broj Nijemaca odlučuje se za kampiranje i odmor u bližim destinacijama. Kampovi diljem Njemačke bilježe rekordnu potražnju, a tijekom prošle godine ostvareno je čak 44,7 milijuna noćenja, što predstavlja najveći zabilježeni broj do sada.

Plaža Zlatni rat Foto: Tom Dubravec/Cropix

Jedan od kampova koji svjedoči tom trendu smješten je u Seeshauptu, uz obalu Starnberškog jezera u Bavarskoj. Iako raspolaže sa svega 75 mjesta, tijekom ljetnih mjeseci gotovo je u potpunosti popunjen.

"Od sredine lipnja pa sve do sredine rujna praktički više nemamo slobodnih termina", izjavio je voditelj kampa Matthias Lederer. Dodao je kako dio gostiju svjesno bira ovakav oblik odmora kako bi smanjili troškove goriva i ukupne izdatke za putovanje, prenosi Deutsche Welle. Takvom trendu dodatno pridonose i rekordne cijene goriva. Prema podacima njemačkog autokluba ADAC, travanj ove godine bio je najskuplji mjesec za točenje goriva otkako postoje službene evidencije. Prosječna cijena litre benzina Super E10 iznosila je 2,11 eura, dok je litra dizela dosegnula 2,26 eura.

Nijemci za godišnje odmore izdvajaju rekordne iznose

Unatoč rastućim troškovima života i putovanja, Nijemci ne odustaju od odmora. Prema posljednjoj Analizi turizma, prošle su godine za putovanja prosječno izdvojili rekordnih 1636 eura po osobi, piše Deutche Welle.

Najveći iznos trošili su tijekom odmora u Grčkoj, gdje su prosječni troškovi dosegnuli 1872 eura po putovanju. Hrvatska se pritom pokazala znatno pristupačnijom destinacijom, budući da su njemački turisti ovdje u prosjeku trošili 1303 eura.

Plaža Žnjan Foto: Vladimir Dugandzic/Cropix

Analiza pritom Hrvatsku i Tursku izdvaja kao zemlje koje i dalje nude povoljniji odnos cijene i kvalitete turističke usluge, dok se Grčka i Španjolska sve češće percipiraju kao skuplje mediteranske destinacije za ljetovanje.

Španjolska postaje sve skuplja, no interes turista i dalje ne slabi

Stručnjakinja za turizam Anne Zitschke iz HolidayChecka upozorava kako će troškovi putovanja tijekom ove godine vrlo vjerojatno dodatno rasti zbog općeg vala poskupljenja.

Posebno snažan rast cijena zabilježen je u popularnim turističkim odredištima poput Španjolske, gdje su tijekom vrhunca ljetne sezone cijene i do pet puta više nego u proljetnim mjesecima. Tako odmor za dvije osobe u hotelu s četiri zvjezdice uz more tijekom glavne sezone može dosegnuti i 5000 eura.

Unatoč visokim cijenama, interes turista ne jenjava. Španjolska ove godine očekuje čak 100 milijuna stranih posjetitelja, što bi predstavljalo novi turistički rekord.

Rat na Bliskom istoku dodatno opterećuje turizam i zračni promet

Na turistička kretanja sve snažnije utječu i geopolitičke okolnosti, prije svega rat u Iranu te nestabilnost oko Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

Zbog toga je posljednjih mjeseci značajno porasla cijena kerozina za zrakoplove. Dok je početkom godine tona goriva stajala oko 670 dolara, tijekom proljeća cijena je nakratko skočila na gotovo 1800 dolara.

Ipak, unatoč rastu troškova goriva, cijene avionskih karata zasad nisu značajnije porasle. Analiza portala Check24 pokazala je da su pojedine aviolinije čak pojeftinile u odnosu na prošlu godinu. Letovi prema Cipru bili su 16 posto jeftiniji, prema Egiptu 12 posto, dok su karte za Tursku pale za četiri posto.

Plaža Foto: Ivo Ravlic/Cropix

S druge strane, cijene letova za Grčku i Španjolsku porasle su između tri i četiri posto.

Stručnjaci objašnjavaju kako velike zrakoplovne kompanije unaprijed osiguravaju cijene goriva putem sustava tzv. hedginga, što im omogućuje da zasad zadrže stabilnije cijene aviokarata.

Njemački turisti sve češće biraju sigurnije destinacije

Prema istraživanju koje je proveo HolidayCheck, gotovo petina Nijemaca ove godine razmatra mogućnost da u potpunosti odustane od godišnjeg odmora, dok oko 40 posto ispitanika aktivno traži sigurnije turističke destinacije.

Zbog toga turistički sektor bilježi rast interesa za zemlje poput Maroka, koji se posljednjih godina sve češće nameće kao alternativa tradicionalnim mediteranskim odredištima.

Unatoč novim krizama i neizvjesnostima na globalnoj razini, stručnjaci smatraju kako će se turistička industrija ponovno relativno brzo prilagoditi promjenama na tržištu i novim navikama putnika.