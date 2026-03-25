Razdor u NATO-u, izjava Ruttea razbjesnila Europu: "To nas dovodi u neugodnu situaciju"

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izazvao je nezadovoljstvo u nizu europskih prijestolnica otvorenom podrškom ratu Donalda Trumpa protiv Irana, u trenutku kada se Europa već suočava s ozbiljnim energetskim posljedicama tog sukoba, što dodatno opterećuje transatlantske odnose.

Prema diplomatskim izvorima iz Saveza, Rutteova izjava da će se europski saveznici s vremenom "ujediniti" kako bi odgovorili na poziv američkog predsjednika za raspoređivanje pomorskih snaga u Hormuškom tjesnacu naišla je na negodovanje u više europskih država.

Takav pristup dodatno je produbio nesuglasice unutar NATO-a o tome koliko daleko ići u prilagođavanju zahtjevima njegova najmoćnijeg člana.

"To nas dovodi u vrlo neugodnu i nezahvalnu poziciju", rekao je jedan diplomat Europske unije, piše Financial Times.

"Želimo pokazati spremnost na suradnju, ali realno nismo u situaciji da se uključimo u ovaj sukob".

Zabrinutost europskih država, koje se već suočavaju s posljedicama rasta cijena nafte i plina te destabilizacijom Bliskog istoka, u snažnom je kontrastu s Rutteovim izjavama. On je, naime, u više navrata nastojao zadržati bliske odnose s Trumpom, naglašavajući važnost američkog angažmana u NATO-u.

Govoreći o američkim napadima na Iran, Rutte je poručio kako Trump "djeluje u cilju sigurnosti cijelog svijeta", dodajući da je "logično" očekivati da se europske zemlje u narednim tjednima usuglase oko sudjelovanja u pomorskoj misiji koja bi osiguravala prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu koju je Iran blokirao.

Trump je pritom oštro kritizirao saveznike zbog izostanka brze reakcije, nazvavši ih "kukavicama" te upozorivši da je NATO bez Sjedinjenih Država "papirnati tigar".

Otkako se vratio na vlast, američki predsjednik učestalo testira jedinstvo saveza, bilo kroz trgovinske sporove, zahtjeve za većim izdvajanjima za obranu ili kontroverzne geopolitičke poteze.

Europske zemlje, od kojih je većina članica NATO-a, prošlog su tjedna zajednički odbacile ideju sudjelovanja u operaciji u Hormuškom tjesnacu. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas jasno je poručila: "Ovo nije naš rat", stav koji su podržali i ministri iz Njemačke, Italije i Španjolske.

Diplomati iz nekoliko članica NATO-a upozoravaju na sve veći raskorak između Rutteovih poruka i dominantnog raspoloženja u Europi.

Iako ne žele otvoreno kritizirati Trumpa, ističu kako ne podržavaju njegovu odluku o vojnoj eskalaciji.

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier ocijenio je sukob "politički katastrofalnom pogreškom" koja je, kako je naglasio, "potpuno nepotrebna".

Slične poruke dolaze i iz Francuske, gdje je načelnik Glavnog stožera Fabien Mandon upozorio da Sjedinjene Države postaju "sve nepredvidljivije" te da saveznike često ni ne obavještavaju o pokretanju vojnih operacija.

"To ima izravan utjecaj na našu sigurnost i naše interese", poručio je Mandon.

Iz NATO-a ističu kako Savez nije uključen u rat u Iranu, ali da pomno prati razvoj situacije. Glavni tajnik, dodaju, u stalnom je kontaktu s čelnicima država članica.

Unatoč odbijanju izravnog sudjelovanja u sukobu, neke europske države, predvođene Francuskom, otvorene su za mogućnost uključivanja u pomorske patrole u Hormuškom tjesnacu nakon završetka sukoba, s ciljem zaštite ključnih energetskih ruta kroz koje prolazi oko petine svjetske nafte i plina.

Istodobno, dio europskih dužnosnika sve otvorenije upozorava da je teško sukob nazivati "tuđim", s obzirom na njegove izravne posljedice na europsko gospodarstvo.

"Posljedice osjećamo mi, stoga je i ovaj sukob u određenoj mjeri naš", rekao je jedan dužnosnik, dodajući da su brojne europske prijestolnice već u diplomatskom kontaktu s državama Bliskog istoka u potrazi za rješenjem.

Napetosti dolaze uoči sastanka ministara vanjskih poslova skupine G7 u Francuskoj, na kojem će američki državni tajnik Marco Rubio s europskim partnerima razgovarati o sigurnosnim izazovima i mogućnostima daljnje suradnje.