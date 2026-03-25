VIDEO Ovako će se provoditi civilno služenje vojnog roka: Trinaest ročnika odlučilo se na priziv savjesti

Trinaest ročnika odlučilo se na priziv savjesti te će umjesto vojne u civilnu službu.

Iako je početak bio predviđen nakon Uskrsa, počet će tek kad ih bude barem 30. Trajat će do četiri mjeseca, a ročnici će primati naknadu od 340 eura i imat će pet slobodnih dana.

U Ministarstvu unutarnjih poslova danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen Pravilnik o pravilima obavljanja civilne službe i programu osposobljavanja civilnih ročnika za stjecanje ključnih vještina i razine spremnosti obveznika civilne službe.

Kao što je poznato, zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o obrani uređena je vojna obveza te dužnosti i prava državljana Republike Hrvatske u obrani, a osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama RH, dopušten je prigovor savjesti. Te su osobe obveznici civilne službe koje tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu prioritetno raspoređuje na obavljanje civilne službe u ustrojstvenu jedinicu nadležnu za poslove civilne zaštite u trajanju od tri mjeseca.

Upravo ovim pravilnikom propisuju se pravila obavljanja civilne službe i program osposobljavanja civilnih ročnika za stjecanje ključnih vještina i razine spremnosti. Pravilnik, koji sadrži sve detalje provođenja obuke civilnih ročnika, danas su u Ministarstvu unutarnjih poslova predstavili Irena Petrijevčanin, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova i Neven Karas, v.d. ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite.

Kako je detaljno pojasnila državna tajnica Petrijevčanin, osposobljavanje civilnih ročnika će se provoditi prema Programu osposobljavanja. Navedenim programom utvrđeni su ciljevi i zadaci osposobljavanja, osnovna načela osposobljavanja, sadržaj osposobljavanja, metodičke upute, materijalno zbrinjavanje, organizacija i mjesto osposobljavanja i uvježbavanja, praćenje i analiza rezultata osposobljavanja, obveze i nadležnosti te evidencija i izvješćivanje o osposobljavanju civilnih ročnika.

"Slično je po uzoru na policijsku akademiju, ali ne tako striktno. Ustajanje u 7, odnosno 6 sati, pozdrav zastavi u smislu poštovanja prema državi, iza toga ide osmosatna obuka odnosno teorijski dio, a onda ovisno o dinamici i praktični dio", rekla je Petrijevčanin te dodala:

"Program osposobljavanja će obuhvatiti temeljno i specijalističko osposobljavanje te uvježbavanje. Temeljno osposobljavanje provodit će se tijekom 70 nastavnih sati kroz 10 radnih dana, specijalističko osposobljavanje tijekom 161 nastavnog sata kroz 23 radna dana, a uvježbavanje tijekom 264 nastavna sata kroz 33 radna dana."

Tijekom 495 nastavnih sati kroz tri mjeseca osposobljavanja civilni ročnici će biti osposobljavani za:

obavljanje temeljnih zadaća u sustavu civilne zaštite,

traganje i spašavanje iz ruševina,

traganje i spašavanje u poplavama,

kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (KBRN) zaštitu,

zbrinjavanje u sustavu civilne zaštite.

S ciljem uvida u proces i postignute rezultate u obučavanju i uvježbavanju, kao i radi poduzimanja odgovarajućih mjera za podizanje kvalitete i daljnjeg unapređenja programa, nakon završenog temeljnog i specijalističkog osposobljavanja će se provoditi provjera znanja i analiza osposobljavanja.

Civilna služba u Ministarstvu unutarnjih poslova obavljat će se u Ravnateljstvu civilne zaštite, odnosno Područnim službama za osposobljavanje Jastrebarsko, Divulje i Bizovac. Za vrijeme obavljanja civilne službe, civilnim ročnicima osigurani su smještaj i prehrana. Civilni ročnici koji će civilnu službu obavljati u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave bit će upućeni na obavljanje civilne službe u mjesto u kojem borave.

Na upit novinara o vremenu planiranog početka upućivanja na služenje civilne službe, državna tajnica Petrijevčanin je pojasnila da točan termin trenutno nije moguće precizno odrediti. Upućivanje u Područnu službu za osposobljavanje u Jastrebarsko planirano je za 4. svibnja, međutim sve ovisi o dinamici pozivanja ročnika na temeljno vojno osposobljavanje, broju podnesenih prigovora savjesti te provedbi postupka odlučivanja o tim prigovorima.

Na novinarski upit kako će izgledati jedan običan dan tijekom obavljanja službe, državna tajnica navela je da će raspored dnevnih aktivnosti utvrđivati voditelji odjela nadležnog za osposobljavanje u civilnoj zaštititi, a na temelju rasporeda dnevnih aktivnosti planira se i raspoređuje vrijeme za osposobljavanje i odmor.

"Ovom obukom civilni ročnici stječu vrijedna znanja i vještine za efikasnu reakciju i pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, potresa, poplava, nesreća, ratnih opasnosti i općenito znanja koja su korisna za zajednicu i njih osobno“, zaključila je Petrijevčanin.

Da je sve spremno u za obavljanje civilne vojne službe, na samom kraju predstavljanja Pravilnika, potvrdio je i Neven Karas.

"Sve je spremno. Kad brojem ročnika popunimo barem jedan razred - trenutno ih samo 13 pozvalo na prigovor savjesti - možemo krenuti s obukom. Planirali smo da ćemo nakon Uskorsa započeti, ali s obzirom na ovaj mali broj priziva savjesti prolongirali smo to na svibanj", zaključio je Karas.