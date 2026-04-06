Kako će izgledati NASA-in prelet oko Mjeseca? Od postavljanja novog rekorda, do jedinstvene pomrčine Sunca

Povratak čovječanstva u duboki svemir puno je više od simboličnog čina, a četvero astronauta NASA-ine misije Artemis II sprema se postaviti i novi rekord, onaj najudaljenijeg leta od Zemlje dosad. Misija Artemis II redefinirati će koliko se daleko ljudi mogu udaljiti od Zemlje i nadmašiti rekord postavljen prije više od pola stoljeća, tijekom misije Apollo 13.

Aktualna NASA-ina misija koja vraća ljude na let oko Mjeseca, zapravo slijedi putanju Apolla 13, čija je posada (Jim Lovell, Fred Haise i Jack Swigert) 1970. godine dosegla udaljenost od 400.171 kilometar od Zemlje, prije nego što se morala vratiti zbog kvara spremnika s kisikom. Ta izvanredna situacija natjerala je Kontrolu misije na primjenu slobodne povratne putanje, oslanjajući se na gravitacijske sile kako bi letjelicu vratili uz minimalnu potrošnju goriva. Taj je pristup spasio posadu i pretvorio misiju u najpoznatiji NASA-in "uspješni neuspjeh".

6600 kilometara više

Artemis II koristi sličnu putanju u obliku broja osam, bez ulaska u orbitu oko Mjeseca ili slijetanja na površinu. Ipak, očekuje se da će astronauti premašiti maksimalnu udaljenost Apolla 13 za više od 6600 kilometara, postavljajući novi standard u ljudskom svemirskom letu. Christina Koch istaknula je simboličnu važnost tog dosega, nazvavši ga "nečim što ljudi mogu lako shvatiti", povezujući prošla postignuća s budućim ciljevima.

Šest sati snimanja i promatranja

Tijekom šest sati preleta oko Mjeseca, astronauti će raditi u parovima, snimajući fotografije i bilježeći opažanja na lunarnoj površini. U najbližoj točki približit će se na oko 6550 kilometara od površine Mjeseca. Iako će osvijetljenost biti ograničena zbog datuma lansiranja 1. travnja, NASA-ina geologinja Kelsey Young rekla je za agenciju AP da će ipak vidjeti "jasne dijelove daleke strane koje čovjek nikad dosad nije vidio", uključujući dijelove bazena Orientale. Opremljeni profesionalnim kamerama i osobnim uređajima, članovi posade slat će opažanja NASA-i u stvarnom vremenu.

Pripreme su za četvero astronauta bile dugotrajne i temeljite. "Mjesecima su radili na simulacijama i vizualnim prikazima Mjeseca i jedva čekam da, kada ga vide vlastitim očima, u ponedjeljak približe Mjesec ljudima na Zemlji", naglasila je Young.

Rijetka pomrčina Sunca i planirani prekid komunikacije

Putanja misije omogućuje NASA-inim astronautima i jedinstven prizor, potpunu pomrčinu Sunca vidljivu samo iz kapsule Orion. Mjesec će zakloniti Sunce, otkrivajući njegovu koronu, dok će astronauti pratiti Sunčevu aktivnost i dokumentirati strukturu korone iz, kako je Young opisala, "jedinstvene točke promatranja".

Tijekom prolaska iza Mjeseca, komunikacija sa Zemljom bit će prekinuta na oko 40 minuta. Iako su takvi prekidi nekoć izazivali napetost, direktor leta Judd Frieling poručio je za AP da "fizika preuzima kontrolu i fizika će nas sigurno vratiti s puta aoko Mjeseca".

Nakon preleta, Artemis II započet će četverodnevni povratak prema Zemlji, s planiranim spuštanjem 10. travnja u Tihi ocean, u blizini američkog grada San Diega.