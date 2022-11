Napadač je u gradu Chesapeake u saveznoj državi Virginia otvorio vatru u trgovačkom centru, a zatim je pucao u sebe.

Nekoliko je ljudi poginulo, a dosta ih je ranjeno u pucnjavi u trgovačkom centru u gradu Chesapeake u saveznoj državi Virginia u utorak navečer, javlja Reuters.

Među ubijenima je i sam napadač. BBC javlja kako je desetero poginulih. Navodno je riječ o poslovođi u trgovini koji je prvo otvorio vatru, a zatim pucao i u sebe.

Gradske vlasti na Twitteru su napisale kako je policija potvrdila "incident s pucnjavom sa smrtnim ishodima u Walmartu".

Trenutačno se zna vrlo malo detalja, ali policijski službenici spominju desetero poginulih i više ozlijeđenih. Motiv napada još je nepoznat.

Pucnjava se dogodila u 22:12 po lokalnom vremenu. Vjeruje se da je napadač djelovao sam.

Iz Walmarta poručuju da su šokirani tragičnim događajem te da surađuju sa policijom.

