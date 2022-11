Pet osoba je ubijeno, a još 18 ozlijeđeno nakon što je napadač otvorio vatru u gej klubu u Colorado Springsu. Policija ima jednu osobu u pritvoru za koju vjeruje da je umiješana u napad.

Očevici kažu da je u incidentu pogođeno više ljudi i da je bilo više smrtnih slučajeva.

#Breaking: Colorado Springs Police confirm five are dead and 18 injured in the Club Q shooting! pic.twitter.com/RZuP6cEaYp — Brian Sherrod (@briansherrodtv) November 20, 2022

"Unutra su locirali jednu osobu za koju vjerujemo da je osumnjičena", rekla je poručnica policije Colorado Springsa Pamela Castro.

"U ovom trenutku osumnjičeni je na liječenju, ali je u pritvoru", kazala je, javlja CNN. Castro nije jasno rekla je li osumnjičeni bio među osobama koje su ozlijeđene u pucnjavi. Policija zasad ne želi govoriti o mogućem motivu napada.

Klub Q, gdje se dogodio incident, reklamira se kao "noćni klub za gej osobe i orijentiran je na odrasle. Ugošćuje tematske večeri kao što su karaoke, drag showovi i DJ-evi".

🚨#BREAKING: Mass shooting with multiple injures at a gay nightclub⁰

📌#ColoradoSprings l #CO⁰⁰Multiple law enforcements and EMS are responding to the scene of a Mass shooting at a gay nightclub called Club Q in Colorado Springs with reports of 12+ people have been shot pic.twitter.com/ZYQk1I8UTi — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 20, 2022

BREAKING: #BNNUS Reports



Aerial view of the massive police presence at the #ClubQ, the gay nightclub, in Colorado Springs, Colorado where up to 12 people were shot.



Colorado Springs Police Department (@CSPDPIO) is expected to speak in about 15-20 minutes. pic.twitter.com/9Z5L6z7MnR — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 20, 2022

Pojavila se informacija jednog izvora da je napadač navodno koristio snajper, no to još nije službeno potvrđeno, navodi Mirror.

Policija je blokirala područje oko kluba.