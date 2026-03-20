Nakon smrti tinejdžerice raste pritisak: Više od 100 studenata ostalo bez cjepiva

Obitelj 18-godišnje Juliette Kenny, koja je preminula tijekom izbijanja meningitisa B u Kentu, pozvala je na masovno uvođenje cijepljenja za mlade, dok broj zaraženih i dalje raste.

Juliette je jedna od dvije mlade osobe za koje je potvrđeno da su umrle u, kako ga stručnjaci opisuju, eksplozivnom širenju zaraze. Njezina obitelj sada podržava sve glasnije zahtjeve Zaklade za istraživanje meningitisa da se proširi dostupnost cjepiva protiv menB-a na tinejdžere i mlade odrasle osobe putem NHS-a.

Pozivi dolaze u trenutku kada je više od 100 studenata ostalo bez cjepiva nakon što su ih na kampusu Sveučilišta Kent u Canterburyju prestali primati zbog popunjenog kapaciteta.

U jučerašnjem ažuriranju Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva rekla je da je potvrđeno 15 slučajeva, a dodatnih 12 je pod istragom - što ukupno daje 27 sumnjivih slučajeva.

Ministar zdravstva Wes Streeting najavio je proširenje kriterija za cijepljenje, pa će ono biti ponuđeno svima koji su između 5. i 15. ožujka boravili u noćnom klubu koji se smatra žarištem zaraze, kao i učenicima završnih razreda u četiri škole te dodatnim skupinama studenata u Canterburyju, piše Independent.

Istodobno je izdano hitno upozorenje zdravstvenim djelatnicima da obrate posebnu pozornost na simptome bolesti.

Juliettina obitelj kaže da je shrvana. Njezin otac Michael Kenny rekao je da je njegova kći preminula 14. ožujka, samo dan nakon pojave prvih simptoma.

"Juliette je bila u formi, zdrava i snažna", rekao je, dodajući da je samo dva dana prije smrti završila praktični dio ispita iz tjelesnog odgoja. Opisao ju je kao divnu i energičnu osobu te poručio da nijedna obitelj ne bi smjela proživjeti takvu tragediju.

"Ovo se moglo spriječiti. Želim da nasljeđe moje kćeri bude trajna promjena", rekao je.

U međuvremenu se očekuje da će zdravstveni dužnosnici biti suočeni s kritikama zbog organizacije cijepljenja, nakon što su deseci studenata odbijeni dok su čekali u redu.

Sveučilište Kent potvrdilo je da je punkt za cijepljenje zatvoren u 17 sati zbog ograničenog kapaciteta, dok procjene govore da je više od 100 ljudi ostalo bez prilike za cijepljenje.

Zastupnici su pozvali vladu na hitnu suradnju sa sveučilištima diljem zemlje kako bi se uveli sustavni programi cijepljenja za studente. Oko 40 njih potpisalo je pismo ministru Streetingu u kojem upozoravaju da je neprihvatljivo što cjepivo protiv meningitisa B postoji, ali se rutinski ne nudi mladima.

Od potvrđenih slučajeva, većina je povezana upravo s varijantom menB. Cjepivo protiv te bolesti u Ujedinjenom Kraljevstvu se rutinski daje bebama tek od 2015. godine.

Cjepivo Bexsero, koje se koristi u ovakvim situacijama, štiti od oko 80 posto sojeva virusa. Djelomična zaštita razvija se oko dva tjedna nakon prve doze, dok su za potpunu zaštitu potrebne dvije doze u razmaku od najmanje četiri tjedna.

U Kentu se cijepljenje provodi uz dodatnu primjenu antibiotika kao mjeru opreza, a stručnjaci procjenjuju da zaštita može trajati i do tri godine.