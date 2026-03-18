Sve više zaraženih od smrtonosne bolesti, tisućama studenata nude cjepivo

Broj slučajeva meningitisa u britanskom Kentu porastao je na 20, potvrdile su zdravstvene vlasti, dok se situacija opisuje kao "bez presedana" i izaziva sve veću zabrinutost među stručnjacima i javnosti.

Prema najnovijim podacima Britanske agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), devet slučajeva je laboratorijski potvrđeno, dok je još 11 pod istragom. Svi oboljeli povezani s ovim izbijanjem mlade su odrasle osobe, a šest potvrđenih slučajeva odnosi se na meningokoknu bolest skupine B. Dvoje mladih ljudi – 21-godišnji student i učenica završnog razreda srednje škole u Favershamu – preminuli su od posljedica zaraze.

Ministar zdravstva Wes Streeting upozorio je da bi broj slučajeva mogao dodatno rasti, iako naglašava da je opći rizik za stanovništvo i dalje nizak. Istaknuo je da se uobičajeno godišnje bilježi oko 350 slučajeva meningitisa te da se mogu pojaviti i nepovezani slučajevi diljem zemlje, no svaki će se dodatno analizirati kako bi se utvrdila eventualna povezanost s izbijanjem u Canterburyju.

Zdravstvene vlasti posebno zabrinjava brzina širenja bolesti, koju opisuju kao "eksplozivnu". Istodobno je potvrđen i slučaj dojenčeta zaraženog meningokokom skupine B koji zasad nije povezan s ovim klasterom, ali se i dalje istražuje, piše Sky News.

U pokušaju suzbijanja širenja zaraze, liječnicima opće prakse diljem zemlje preporučeno je da preventivno propisuju antibiotike svima koji su između 5. i 7. ožujka boravili u noćnom klubu Chemistry u Canterburyju. Ista preporuka vrijedi i za studente Sveučilišta u Kentu kojima je savjetovano preventivno liječenje, kako bi terapiji mogli pristupiti i izvan Kenta.

Istodobno je pokrenut ciljani program cijepljenja za studente koji žive u studentskim domovima Sveučilišta u Kentu. Oko 5.000 studenata dobit će cjepivo protiv meningokoka skupine B, a zdravstvene vlasti potvrđuju da je već primijenjeno oko 2.500 doza antibiotika na više lokacija u regiji.

Studenti u redu za antibiotik

Situacija je izazvala značajnu uznemirenost među studentima i lokalnim stanovništvom. Stotine studenata čekale su u redovima za antibiotike, dok je sveučilište počelo prebacivati dio aktivnosti na online nastavu. Neke srednjoškolske ustanove privremeno su zatvorene, a noćni klub povezan s izbijanjem ostaje zatvoren do daljnjega.

Dodatno, bolničko osoblje u Kentu dobilo je upute za nošenje zaštitnih maski, dok stručnjaci upozoravaju da postoji mogućnost pojave novog soja bakterije koji bi mogao stajati iza naglog porasta slučajeva.

Unatoč ozbiljnosti situacije, vlasti ponavljaju da je rizik za širu populaciju nizak, ali naglašavaju da se stanje pomno prati te da će se mjere po potrebi dodatno pojačavati.

