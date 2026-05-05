Kina razvija "nevidljivi" krstareći projektil koji će biti skriven unutar njihovih najubojitijih zrakoplova

Navodni tehnički dokumenti objavljeni na kineskoj društvenoj mreži Weibo ukazuju na to da Kina razvija kompaktni, radarski nevidljivi krstareći projektil namijenjen borbenim najmodernijim kineskim borbenim zrakoplovima J-20 i J-35. Konstrukcija tog projektila izravno je ograničena dimenzijama unutarnjih spremnika tih zrakoplova, a ne uobičajenim vanjskim aerodinamičkim zahtjevima.

Projektil je projektiran tako da njegova duljina ostane ispod 4 metra, a promjer ispod 0,85 metara. Te dimenzije usklađene su s unutarnjim spremnicima naoružanja na kineskim zrakoplovima pete generacije, što omogućuje skriveno nošenje uz očuvanje niske radarske uočljivosti tijekom uporabe naoružanja iz tih spremnika.

Što se zna o projektilu?

Prema materijalima objavljenima na Weibu, a koje prenosi portal Defense Blog, projektil koristi aerodinamički, integrirani oblik trupa i krila bez naglih prijelaza, ravnomjerni raspored krila i V-repnu konfiguraciju. Nazubljena ispušna mlaznica smanjuje radarske odraze prekidanjem obrasca refleksije, što proizlazi iz načina konstrukcije samih radarski nevidljivih zrakoplova.

Pogonski sustav uključuje elemente za smanjenje infracrvenog zračenja. Četiri rashladne mlaznice ubrizgavaju hladni zrak u ispušni mlaz kako bi se smanjila njegova toplinska emisija. Motor je smješten iza zaštitnog oklopa, dok sloj kamene vune smanjuje prijenos topline na strukturu projektila.

V-rep djelomično zaklanja ispušne plinove iz bočnih i kosih stražnjih kutova promatranja. Sustav kombinira više razina zaštite umjesto oslanjanja na jednu metodu, čime se povećava ukupna učinkovitost smanjenja toplinskog potpisa tog projektila.

Projektil leti podzvučnim brzinama, s krstarenjem od 875 km/h i maksimalnom brzinom od 925 km/h te dometom od 1330 kilometara. Niža brzina smanjuje toplinsko opterećenje projektila i omogućuje bolju učinkovitost njegova sustava prikrivanja.

Sličan američkom dizajnu, no s ključnom razlikom

Konstrukcija se uspoređuje s američkim projektilom AGM-158C LRASM, koji ne može stati u unutarnje spremnike zrakoplova F-35 i F-22 te se mora nositi izvana. Kineski dizajn omogućuje potpuno unutarnje nošenje tog oružja u takozvanoj "stealth" konfiguraciji.

Ako taj kineski projektil bude implementiran prema opisu, omogućit će borbenim zrakoplovima J-20 i J-35 izvođenje napada na velikim udaljenostima uz očuvanje niske uočljivosti do trenutka lansiranja, čime se mijenja operativna dinamika u pomorskim sukobima.