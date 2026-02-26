"Ovo se događa prvi put u povijesti": Amerikanci razmjestili svoje najmoćnije avione, to je poruka jednoj zemlji

F-22 Raptor najmoćniji je lovac na svijetu. Iako zamišljen 80-ih, odobren 1991., dovršen 1997., a u službu ušao tek 2005., do danas je ostao nenadmašen u svojoj nevidljivosti, brzini i okretnosti. Svjesni kakav "vrh koplja" imaju u svojim rukama, zastupnici Kongresa zabranili su izvoz tog aviona. Čak ni najbliži saveznik Izrael nije smio kupiti F-22, no zato će ga barem vidjeti u svojim vojnim bazama.
Razmještanje Raptora upravo ondje omogućit će SAD-u bolju obranu izraelskog teritorija, ali i američkih snaga u regiji u slučaju iranske odmazde. Ako predsjednik Trump krene u realizaciju svojih prijetnji o napadu na iranski nuklearni i raketni program, ti će zrakoplovi biti "vrh koplja" u ofenzivnim operacijama.
Kraj desetljeća skrivanja savezništva
Taj potez označava "tektonski poremećaj" u američkoj vojnoj strategiji. Desetljećima su američke snage na Bliskom istoku pokušavale izbjeći dojam prebliske suradnje s Izraelom kako ne bi razljutile arapske saveznike. Situacija se drastično promijenila nakon Abrahamova sporazuma i Trumpove odluke da Izrael prebaci pod nadležnost Središnjeg zapovjedništva (Central Command).
"Operiranje zrakoplovima iz izraelskih baza događa se prvi put u povijesti", izjavio je Dennis Ross, bivši visoki američki dužnosnik, koji je radio za obje vodeće stranke.
Sjećanja na 1991. godinu i operaciju Pustinjska oluja najbolje ilustriraju koliko su se vremena promijenila. Tada su američki marinci morali prebojiti izraelsku opremu u američke boje kako bi sakrili njezino podrijetlo. Danas je situacija obrnuta – izraelska protuzračna obrana štitit će američke F-22, piše Wall Street Journal.
Zašto baš Izrael? Arapski susjedi rekli "ne"
Glavni razlog za taj potez je pragmatičan, ali i diplomatski neugodan za Washington. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati jasno su poručili da neće dopustiti SAD-u korištenje svog zračnog prostora ili teritorija za napad na Iran. To je drastično ograničilo opcije za stacioniranje stotina zrakoplova potrebnih za veliku operaciju.
Sada se američka zračna moć disperzira: dio je u Jordanu, a najvrjednija imovina – F-22 – u Izraelu.
F-22 Raptor - 2
Foto:
Afp
"F-22 je najbolji lovac na svijetu. Može se koristiti za napade, pratnju bombardera B-2 te u obrambenoj ulozi protiv krstarećih projektila i dronova samoubojica", objasnio je umirovljeni general zrakoplovstva Charles Corcoran.
"Zašto plaćamo baze onima koji ne surađuju?"
Razmještanje "nevidljivih" lovaca izazvalo je i političke debate o smislu američkih baza u drugim arapskim zemljama. Elliott Abrams, bivši visoki dužnosnik, ističe kako je to razmještanje produkt odbijanja mnogih zemalja da surađuju.
F-22 Raptor - 1
Foto:
Afp
"Moram se zapitati hoće li se s vremenom Amerikanci zapitati zašto imamo baze u zemljama koje ne surađuju kada ih zamolimo", poručio je Abrams.
Vojni stručnjaci slažu se u jednom: ako šaljete imovinu visoke vrijednosti u neku regiju, želite da ona bude u zemlji s najrobusnijom protuzračnom obranom na svijetu.
"Da planiram smjestiti imovinu visoke vrijednosti bilo gdje, definitivno bih izabrao zemlju koja ima prilično robusnu zračnu i proturaketnu obranu", zaključio je Douglas Birkey iz Mitchell instituta za zrakoplovne studije.
Iako Središnje zapovjedništvo SAD-a službeno odbija komentirati razmještanje, snimke dolaska F-22 u Izrael već su preplavile društvene mreže šaljući jasnu poruku Teheranu da je "sat počeo otkucavati".