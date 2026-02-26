"Ovo se događa prvi put u povijesti": Amerikanci razmjestili svoje najmoćnije avione, to je poruka jednoj zemlji

F-22 Raptor najmoćniji je lovac na svijetu. Iako zamišljen 80-ih, odobren 1991., dovršen 1997., a u službu ušao tek 2005., do danas je ostao nenadmašen u svojoj nevidljivosti, brzini i okretnosti. Svjesni kakav "vrh koplja" imaju u svojim rukama, zastupnici Kongresa zabranili su izvoz tog aviona. Čak ni najbliži saveznik Izrael nije smio kupiti F-22, no zato će ga barem vidjeti u svojim vojnim bazama.

Razmještanje Raptora upravo ondje omogućit će SAD-u bolju obranu izraelskog teritorija, ali i američkih snaga u regiji u slučaju iranske odmazde. Ako predsjednik Trump krene u realizaciju svojih prijetnji o napadu na iranski nuklearni i raketni program, ti će zrakoplovi biti "vrh koplja" u ofenzivnim operacijama.

Kraj desetljeća skrivanja savezništva

Taj potez označava "tektonski poremećaj" u američkoj vojnoj strategiji. Desetljećima su američke snage na Bliskom istoku pokušavale izbjeći dojam prebliske suradnje s Izraelom kako ne bi razljutile arapske saveznike. Situacija se drastično promijenila nakon Abrahamova sporazuma i Trumpove odluke da Izrael prebaci pod nadležnost Središnjeg zapovjedništva (Central Command).

"Operiranje zrakoplovima iz izraelskih baza događa se prvi put u povijesti", izjavio je Dennis Ross, bivši visoki američki dužnosnik, koji je radio za obje vodeće stranke.

In addition to the 11 F-22 Raptors now forward deployed to Ovda Airbase in Southern Israel, more and more Raptors with the U.S. Air Force’s 1st Fighter Wing continue to arrive at RAF Lakenheath in Suffolk, England, from Joint Base Langley–Eustis, Virginia. 13 F-22s currently… pic.twitter.com/5Sitolw6Rb — OSINTdefender (@sentdefender) February 26, 2026

Sjećanja na 1991. godinu i operaciju Pustinjska oluja najbolje ilustriraju koliko su se vremena promijenila. Tada su američki marinci morali prebojiti izraelsku opremu u američke boje kako bi sakrili njezino podrijetlo. Danas je situacija obrnuta – izraelska protuzračna obrana štitit će američke F-22, piše Wall Street Journal.

Zašto baš Izrael? Arapski susjedi rekli "ne"

Glavni razlog za taj potez je pragmatičan, ali i diplomatski neugodan za Washington. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati jasno su poručili da neće dopustiti SAD-u korištenje svog zračnog prostora ili teritorija za napad na Iran. To je drastično ograničilo opcije za stacioniranje stotina zrakoplova potrebnih za veliku operaciju.

Documentation of the takeoff of American F-22 aircraft today from the United Kingdom to the Middle East, which have meanwhile already landed in Israel. These aircraft are the best in the world



🔥🔥#f22 #usa #trump #maga #israel pic.twitter.com/EdiYYnCy4e — ilana israelov (@izrailov94) February 24, 2026

Sada se američka zračna moć disperzira: dio je u Jordanu, a najvrjednija imovina – F-22 – u Izraelu.

F-22 Raptor - 2 Foto: Afp

"F-22 je najbolji lovac na svijetu. Može se koristiti za napade, pratnju bombardera B-2 te u obrambenoj ulozi protiv krstarećih projektila i dronova samoubojica", objasnio je umirovljeni general zrakoplovstva Charles Corcoran.

"Zašto plaćamo baze onima koji ne surađuju?"

Razmještanje "nevidljivih" lovaca izazvalo je i političke debate o smislu američkih baza u drugim arapskim zemljama. Elliott Abrams, bivši visoki dužnosnik, ističe kako je to razmještanje produkt odbijanja mnogih zemalja da surađuju.

F-22 Raptor - 1 Foto: Afp

"Moram se zapitati hoće li se s vremenom Amerikanci zapitati zašto imamo baze u zemljama koje ne surađuju kada ih zamolimo", poručio je Abrams.

Vojni stručnjaci slažu se u jednom: ako šaljete imovinu visoke vrijednosti u neku regiju, želite da ona bude u zemlji s najrobusnijom protuzračnom obranom na svijetu.

Documentation of the takeoff of American F-22 aircraft today from the United Kingdom to the Middle East, which have meanwhile already landed in Israel. These aircraft are the best in the world



🔥🔥#f22 #usa #trump #maga #israel pic.twitter.com/EdiYYnCy4e — ilana israelov (@izrailov94) February 24, 2026

"Da planiram smjestiti imovinu visoke vrijednosti bilo gdje, definitivno bih izabrao zemlju koja ima prilično robusnu zračnu i proturaketnu obranu", zaključio je Douglas Birkey iz Mitchell instituta za zrakoplovne studije.

Iako Središnje zapovjedništvo SAD-a službeno odbija komentirati razmještanje, snimke dolaska F-22 u Izrael već su preplavile društvene mreže šaljući jasnu poruku Teheranu da je "sat počeo otkucavati".