Na odmorištu zaboravio suprugu: Pozvao policiju, pa "dobio svoju lekciju"

Znalo se događati da putnici autobusa ostanu zaboravljeni na odmaralištima uz autocestu, ali da muškarac zaboravi na suprugu - već rjeđe. A tek da onda digne na noge policiju, dok je supruga već pronašla novi prijevoz...

Upravo to se dogodilo 39-godišnjem Rumunju koji je na benzinskoj postaji u središnjoj Njemačkoj, shvatio da mu supruga nije u automobilu. Uzaludno je pretraživao odmorište, prije negoli je nazvao policiju.

Policijski službenici pronašli su 37-godišnjakinju 70 kilometara dalje, u autobusu s rumunjskim putnicima. Naime, muškarac se ranije zaustavio u Bavarskoj kako bi napravio pauzu. Probudio je suprugu i 11-godišnjeg sina, koji, međutim nisu trebali ići na WC. Vratio se u automobil i, vjerujući da supruga spava na stražnjem sjedištu, nastavio put. No, ona je u međuvremenu izišla iz automobila i spletom okolnosti ostala na odmorištu, prenosi Bild.

Kako nije imala mnogo mogućnosti, zamolila je za pomoć rumunjskog vozača autobusa koji je također stao na odmorištu. On joj je ponudio telefon i mjesto u svom autobusu, u kojem ju je pronašla i policija.

Uz pomoć vozača autobusa i policije, obitelj se ponovno ujedinila. No, prema policijskom izvještaju, muškarac je ipak "morao poslušati ženinu lekciju", prije nego su nastavili putovanje.