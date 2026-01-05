Puljić otkrio što Amerikanci misle o napadu na Venezuelu: "Pitanje je stvara li Trump poslušnu MAGA inficiranu zapadnu hemisferu..."

Uhićeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova supruga, prvi su put izvedeni pred američkog suca. Oboje su se izjasnili da nisu krivi. U Venezueli je za to vrijeme imenovana nova predsjednica - dojučerašnja Madurova bliska suradnica, Delcy Rodríguez.

Najnovije događaje oko Venezuele pratio je dopisnik iz Sjedinjenih Država Ivica Puljić koji je za Dnevnik Nove TV prokomentirao situaciju.

Američki predsjednik Donald Trump je proširio krug država kojima prijeti intervencijom poput one u Venezueli, a kako kaže Puljić, upozorenje od predsjednika u nedjelju su primile Kolumbija, Meksiko i Grenland.

"Ni u jednom od ovih slučajeva nema pravnog ili razumnog razloga za vojnom akcijom. Slučaj Grenlanda, poluautonomnog teritorija američke saveznice u NATO-u Danske, s kojom Amerika ima vrlo kooperativan i konstruktivan sigurnosni odnos, vrlo je poučan. Trump jasno pokazuje svoj stav prema ostatku svijeta i otkriva vlastitu ambiciju prema eksplozivnoj moći", rekao je.

Puljić ističe da se Trump očito osjeća ohrabrenim akcijom u Venezueli, rekavši da je Kolumbija vrlo bolesna. Kolumbija je, nadodaje, u međuvremenu razmjestila velik broj vojnika na granici s Venezuelom.

Ivica Puljić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Osvrnuo se na izjave čileanskog predsjednika hrvatskih korijena Gabriela Borića koji je istaknuo da je danas napadnuta Venezuela, a da bi to sutra mogao biti bilo tko drugi.

"U Europi SAD počinje izgledati kao Rusija - nepredvidljivi outsider. A tko je onda sljedeći, upitao se čileanski predsjednik. Pitanje je zapravo stvara li Trump poslušnu MAGA inficiranu zapadnu hemisferu i je li to američka strategija čuvanja svog dvorišta ne dirajući tuđa, što je brutalna geopolitička stvarnost kojom će Amerika, Rusija i Kina odlučivati o sudbini 9 milijardi ljudi", rekao je Puljić.

Istaknuo je i upadljive poruke koje pristižu iz State Departmenta posljednjih dana.

"Ovog puta su napisali velikim slovima - 'ovo je naša hemisfera, zapadna hemisfera i predsjednik Trump neće dopustiti da naša sigurnost bude ugrožena'.

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Treba reći da državni tajnik Marco Rubio pokušava popraviti ono što Trump svojim bombastičnim izjavama pokvari. On večeras odlazi u Kongres na sastanak s čelnicima Senata i Zastupničkog doma. Demokrati su bijesni, jer nije zatraženo odobrenje Kongresa za napad na Venezuelu, ali sve dok republikanci imaju prevlast u Kongresu, Trump će činiti što god mu je volja", ustvrdio je.

Stavovi Amerikanaca

Kako kaže Puljić, anketa Washington Posta pokazuje da su Amerikanci gotovo podjednako podijeljeni između odobravanja i neodobravanja slanja američkih snaga za hvatanje Madura. Većina ipak kaže da je operacija trebala zahtijevati odobrenje Kongresa. Javnost je također skeptična prema preuzimanju kontrole nad vladom u Venezueli i odlučivanju o njezinom vodstvu od strane SAD-a.

Na upit odobravate li ili ne slanje američkih vojnih snaga u Venezuelu, 40 posto anketiranih je reklo da odobrava, 42 posto da ne odobrava, a 18 posto ih nije sigurno.

"Reakcije na operaciju oštro su podijeljene zapravo po stranačkim linijama, pri čemu 74 posto republikanaca odobrava akciju, a 76 posto demokrata ne odobrava", objasnio je Puljić.

Ivica Puljić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje je li bilo prikladno da Trump sam naredi operaciju, odnosno je li bilo potrebno odobrenje Kongresa, 63 posto anketiranih je odgovorilo da je bilo potrebno odobrenje Kongresa.

Također, nadodao je Puljić, velika većina Amerikanaca kaže da bi narod Venezuele trebao odlučivati o vodstvu zemlje, dok samo 6 posto njih kaže da bi to trebale učiniti Sjedinjene Države.

Izvanredna sjednica

Amerikanci su na izvanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda oštro napadnuti od strane Kine i Rusije. Predstavnica tajništva UN-a Rosemary DiCarlo je pročitala izjavu glavnog tajnika Antónia Guterresa te je citirala da je duboko zabrinut zbog nepoštivanja međunarodnog prava pri američkoj vojnoj akciji u Venezueli.

"Sve države članice moraju se pridržavati načela povelje UN-a. Međunarodno pravo sadrži alate za rješavanje problema poput ilegalne trgovine narkoticima. To je put koji moramo ići", stoji u Guterresovoj izjavi, istaknuo je Puljić.

Ivica Puljić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Međutim, američki veleposlanik u Vijeću sigurnosti Mike Waltz kaže da je Maduro bjegunac, optuženi narkoterorist koji je likvidirao i zatvarao vlastite ljude te da je partner s najvećim trgovcima narkotika svijetu. UN je, kaže Waltz, 2024. prepoznao Venezuelu kao ključnu zemlju za trgovinu kokainom u zapadnoj hemisferi. Američki veleposlanik je na kraju ustvrdio da ovo nije rat niti okupacija, već akcija američkog pravosuđa te da je Trump Maduru dao priliku da se povuče. Ne očekujemo da će biti usvojena rezolucija na Vijeću sigurnosti", ispričao je Puljić.