Let autom 625 metara iznad zemlje: Ovaj most skratit će put s dva sata na jednu minutu

Sjajni su Golden Gate i Pelješki, ali Kina u lipnju otvara najviši most na svijetu koji je još jedno inženjersko čudo iz zemlje fokusirane na izgradnju infrastrukture.

Most preko Velikog kanjona Huajiang trenutačno se nalazi pri kraju izgradnje u provinciji Guizhou, na jugozapadu Kine. Most će se uzdizati 625 metara iznad razine rijeke, što je 289 metara više od trenutnog rekordera, vijadukta Millau u Francuskoj.

Most preko Velikog kanjona Huajiang - 5 Foto: Imago Lifestyle via Guliver

Provincija Guizhou je planinsko područje Kine, s vrlo složenim terenom. Most prelazi preko spektakularnog Velikog kanjona Huajiang, poznatog i kao "pukotina Zemlje".

Kina provodi sveobuhvatnu nacionalnu strategiju unaprjeđenja infrastrukture, osobito u manje razvijenim i teško dostupnim planinskim regijama poput Guizhoua, koji se nalazi 1300 kilometara zapadno od grada Shenzhena.

Most preko Velikog kanjona Huajiang - 1 Foto: Imago Lifestyle via Guliver

Zato ovaj most nije samo obaranje rekorda — kada bude pušten u promet, vožnja automobila i kamiona kroz to područje bit će lakša nego ikad. Prema podacima državnih medija, putovanje preko kanjona Huajiang skratit će se s dva sata na samo jednu minutu.

Most je čelični viseći most s rešetkastom konstrukcijom i ukupnom dužinom od 2890 metara. Izgradnja je službeno započela 18. siječnja 2022., a očekuje se da će biti završena do 30. lipnja 2025., prema lokalnim državnim medijima iz Guizhoua.

Most preko Velikog kanjona Huajiang - 2 Foto: Imago Lifestyle via Guliver

Ukupna težina čelične konstrukcije iznosi oko 22.000 tona — što odgovara težini tri Eiffelova tornja.

"Trenutačno je ukupan napredak radova dosegao 95 posto, a planirano je da se most pusti u promet u drugoj polovici 2025. godine," izjavio je Zhang Shenglin, glavni inženjer Guizhou Highway Groupa za državni list China Daily.

Most preko Velikog kanjona Huajiang - 4 Foto: Imago Lifestyle via Guliver

"Tada će ovaj megaprojekt koji se proteže preko 'pukotine Zemlje' biti prvi takve vrste u oba smjera. Postat će još jedan referentni projekt koji pokazuje snagu kineske infrastrukture," dodao je Zhang.

Trenutno se gotovo polovica od 100 najviših mostova na svijetu nalazi upravo u provinciji Guizhou, piše CNN.