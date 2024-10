Već su se pojavile prve pukotine na Pelješkom mostu: Potrebna je sanacija

Pelješki ljepotan treba face lift. Na stupovima mosta vide se pukotine. Iz Hrvatskih cesta kažu da razloga za brigu nema.



"Važno je naglasiti da se ovdje ne radi o konstruktivnim oštećenjima, radi se o pojavi površinskih pukotina koje nemaju utjecaja na sigurnost i stabilnost konstrukcije, pa tako onda i na sigurno odvijanje prometa", izjavio je inženjer građevine u Hrvatskim cestama Davor Perić za Dnevnik Nove TV.



U Most koji su desetljećima sanjali i zbog kojeg lakše i bolje žive, bez obzira na sve, mještani okolnih mjesta ne sumnjaju.



"Nisam obazirao pozornost na to, smatram da je to ok, da je novonapravljen, da ne bi trebalo biti nikakvih problema", rekao je lokalac Pavo.



"Sto posto sam siguran tako da nema tu. To su najbolji betoni koji su u Hrvatskoj ikad rađeni su rađeni tu na mostu Pelješkome", također je siguran lokalni mještanin Tomislav.



Površinske pukotine nastaju uslijed stezanja betona i uobičajena su pojava baš za nove građevine, no sanirati se moraju pogotovo u agresivnim sredinama, odnosno na moru.



"Znači sol, vjetar, koji može onda u takve pukotine nagurati more, može ta sol doći do armature, armatura korodirati i time se smanjiti vijek mosta", objasnio je građevinski sudski vještak Žarko Željko.



Bude li se most morao popravljati, možda će promet usporiti, ali kroz Neum, uvjereni su lokalci, neće morati jer vjeruju da će bar jedna traka mosta, čak i uslijed radova, uvijek biti otvorena.



Pelješki most, na sreću, još je pod garancijom.

"Svi su radovi pokriveni desetogodišnjom garancijom izvođača radova, tvrtke China Road and Bridge Corporation, i naravno da su obvezni također sudjelovati u ovom procesu kada pratimo pojavu nedostataka u fazi korištenja" objasnio je inženjer Hrvatskih cesta Davor Perić za Dnevnik Nove TV.

No upravo s praćenjem stanja trenutačno zapinje. Hrvatske ceste surađuju s građevinskim fakultetom, ali postupak javne nabave za provedbu redovitih pregleda mosta već je dva puta pao zbog žalbi. Sol i more za to nemaju baš razumijevanja, a vrijeme curi.

