Dok rat na Bliskom istoku ulazi u svoj sedmi (mirniji?) tjedan, ekonomske prognoze postaju sve crnje. U svom najnovijem izvještaju "World Economic Outlook", MMF upozorava da bi globalni rast u 2026. godini mogao pasti ispod 2 posto. Kako piše BBC, takav scenarij značio bi ulazak u globalnu recesiju, što se od 1980. godine dogodilo samo četiri puta, posljednji put tijekom pandemije koronavirusa.

Glavni uzrok ovog crnog scenarija je zatvaranje ključne pomorske rute u Hormuškom tjesnacu i propast mirovnih pregovora. MMF predviđa da bi, u najgorem slučaju, cijena nafte ove godine mogla dosegnuti prosjek od 110 dolara po barelu, dok bi u 2027. godini mogla skočiti na 125 dolara.

Evo što to znači za prosječnog građanina:

Inflacija do 6 posto: Skok cijena energenata i hrane mogao bi pogurati inflaciju do 6 posto iduće godine.

Rast kamatnih stopa: Kako bi obuzdale cijene, središnje banke bit će prisiljene dodatno podizati kamatne stope, što znači skuplje kredite za građane i poduzetnike.

Pad kupovne moći: Iako je cijena barela sirove nafte trenutno pala na 98,85 dolara, neizvjesnost i dalje diktira tempo na tržištu.

Katar pod paljbom, Iran u slobodnom padu

Sukob je već nanio nepopravljivu štetu energetskoj infrastrukturi. Iran je dronovima i projektilima napao Ras Laffan u Kataru, najveću svjetsku rafineriju ukapljenog prirodnog plina (LNG), koja još neko vrijeme neće biti u punoj funkciji.

Zbog toga su prognoze za regiju poražavajuće:

Katar: Očekuje se pad gospodarstva od 8,6 posto u 2026. godini.

Iran: Iransko gospodarstvo ove bi se godine moglo smanjiti za 6,1 posto.

Saudijska Arabija: Jedina pokazuje otpornost zahvaljujući svom cjevovodu "Istok-Zapad" koji zaobilazi Hormuški tjesnac, pa se očekuje rast od 3,1 posto.

Ima li svjetla na kraju tunela?

MMF naglašava da sve ovisi o trajanju sukoba. Ako se rat okonča u idućih nekoliko tjedana i opskrba energijom se normalizira do sredine godine, globalni rast mogao bi se zadržati na 3,1 posto.

"Još jednom je globalno gospodarstvo skrenuto s puta - ovoga puta izbijanjem rata na Bliskom istoku krajem veljače 2026.", stoji u izvještaju. Stručnjaci ipak upozoravaju: ove se prognoze temelje na nadi da sukob neće potrajati.

Ako se rat oduži MMF će i ove pesimistične prognoze morati učiniti još pesimističnijima.