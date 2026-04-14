FOTO Srđan Mlađan doveden na sud: Evo što je dobacio novinarima

Srđan Mlađan, koji služi dugogodišnju kaznu zatvora u Lepoglavi, pod pratnjom policije stigao je na Županijski sud u Varaždinu gdje mu je nastavljeno suđenje za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu.

Nakon što je izašao iz policijskog kombija s lisicama na rukama novinarima je dobacio:

"Počnite postavljati prava pitanja! Što mislite zašto je zatvoreno za javnost!?"

Mlađan je trebao biti pušten na slobodu sljedeće godine, no novom optužnicom tereti ga se za poticanje na ubojstva, otmice svjedoka i članova obitelji te organiziranje zločina iz zatvora. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu još dvadeset godina zatvora.

Podsjetimo, Mlađan je 1998. godine, kao 16-godišnjak, u Petrinji hicem u glavu ubio vršnjakinju Elizabetu Šubić, a mjesec dana kasnije u Sisku ubio je umirovljenika Petra Jančića.

Tijekom izdržavanja desetogodišnje kazne u Požegi, 2002. godine zbog uzornog ponašanja dobio je izlazak na slobodan vikend. Tada je opljačkao banku, ubio policajca Milenka Vranjekovića Kinga koji ga je pokušao uhititi te zatočio tročlanu obitelj.

Talačka situacija trajala je satima, a Mlađan je zahtijevao da dođu novinarske ekipe jer se, kasnije je rekao, bojao da će ga policajci ubiti zato što je on ubio jednog od njih. Naposlijetku se predao gol do pasa.