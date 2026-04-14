Bijela kuća odbija dati odgovor: "Njihov će očaj samo rasti"

Teheran je zatražio odštetu Teheran je zatražio odštetu od zemalja za koje tvrdi da su sudjelovale u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Iranski državni mediji izvijestili su da su među tim zemljama Bahrein, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jordan. Njegov predstavnik pri UN-u Amir-Saeid Iravani tvrdio je da su zemlje prekršile međunarodno pravo, prema IRNA-i. Rekao je da moraju "isplatiti punu odštetu za štetu nanesenu Islamskoj Republici Iran, uključujući isplatu odštete za svu materijalnu i moralnu štetu nastalu njihovim međunarodnim kršenjima".

Bijela kuća odbija reći razmatraju li se novi pregovori Bijela kuća odbija reći razmatraju li se novi razgovori s Iranom. "Predsjednik Trump, potpredsjednik Vance i pregovarački tim vrlo su jasno dali do znanja crvene linije SAD-a", rekla je glasnogovornica Karoline Leavitt. "Očaj Irana za postizanjem dogovora samo će rasti s obzirom na iznimno učinkovitu pomorsku blokadu koju je predsjednik Trump uveo", dodala je. Pakistan je, naime, predložio održavanje drugog kruga razgovora između SAD-a i Irana u Islamabadu u nadolazećim danima, prema Associated Pressu, pozivajući se na dva pakistanska dužnosnika.

Optimizam oko dogovora spušta cijene nafte Cijene nafte u utorak su pale jer su očekivanja rješenja nadjačala zabrinutost zbog poremećaja u opskrbi. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros pala 2,17 posto, na 96,91 dolar, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,73 posto, na 91,34 dolara. Time su cijene prekinule jučerašnji snažan rast kada su skočile više od sedam posto nakon najave blokade iranskih luka.

"Tržišta trguju nadom" Na većini azijskih burzi u utorak su cijene dionica porasle, dok su cijena nafte i dolar pali jer je SAD objavio da nastavlja razgovore s Iranom kako bi se postigao dogovor. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u ranom azijskom trgovanju u plusu 1 posto. "Tržišta trguju nadom, a ne kad se postigne dogovor. Propali pregovori tijekom vikenda nisu rezultirali dogovorom, ali nisu ni zatvorili vrata diplomaciji, a to je dovoljno da dionička tržišta zasad nastave rasti”, kaže Charu Chanana iz Saxo banke. Na valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala je na najnižu razinu u mjesec i pol, jer poboljšano raspoloženje na tržištima smanjuje potražnju za sigurnim utočištima. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,33 boda. Pritom je cijena eura porasla 0,05 posto na 1,1764 dolara, dok je britanska funta ojačala na višegodišnji vrh od 1,3514 dolara. Tečaj jena, pak, ojačao je 0,3 posto prema dolaru, kkojim se trguje po 158,98 jena. Cijena zlata porasla je 0,7 posto, na 4.771,81 dolar za uncu.

Vance: Postignut napredak u pregovorima s Iranom Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu. Dodao je da SAD očekuje napredak po pitanju otvaranja Hormuškog tjesnaca, upozoravajući da će se pregovori promijeniti ako Teheran ne promijeni stav po tom pitanju.

"Ključno je spriječiti povratak sukoba" Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov iranskom je kolegi Abasu Arakčiju rekao da je ključno spriječiti bilo kakvu obnovu neprijateljstava na Bliskom istoku, istaknuvši da je Rusija spremna pomoći u postizanju dogovora. "Lavrov je naglasio važnost sprječavanja ponovnog izbijanja oružanog sukoba i još jednom potvrdio nepokolebljivu spremnost Rusije da pomogne u rješavanju krize koja nema vojno rješenje”, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova o telefonskom razgovoru dvojice diplomata i dodali da je Arakči izvijestio Lavrova o pojedinostima američko-iranskih razgovora održanih proteklog vikenda u Pakistanu, završenim bez postizanja rješenja.

Blokada Hormuza Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) od ponedjeljka u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu primjenjuje blokada za sve brodove koji ulaze ili napuštaju iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu.