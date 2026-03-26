Mlada Amerikanka dobila milijunski spor protiv Meta-e i YouTube-a zbog ovisnosti o društvenim mrežama

Tinejdžeri koji provode sate na Instagramu i YouTubeu više nisu samo statistika. Najnoviji slučaj iz Los Angelesa sa sudskim epilogom pokazao je da način na koji aplikacije funkcioniraju može imati stvarne pravne i financijske posljedice.

Sud u Los Angelesu naložio je u srijedu Meti i YouTube-u da isplate 2,76 milijuna eura odštete mladoj ženi identificiranoj samo imaneom Kaley ili inicijalima K.G.M., nakon što je iznijela tvrdnju da su njihove platforme dizajnirane kako bi djecu učinile ovisnom. Sud je odštetu podijelio tako da Meta snosi sedamdeset posto, a Google, vlasnik YouTube-a, trideset posto tereta odštete.

Tijekom šestotjednog suđenja, porotnici su slušali dokaze o značajkama poput automatske reprodukcije, beskonačnog skrolanja i algoritamskih preporuka, koje su predstavljene kao mehanizmi za produljenje korištenja platforme.

Tvrdnje i dokazi

Tužiteljica K.G.M. je tvrdila da je patila od "paralizirajuće mentalne tjeskobe," razvijajući "tešku tjelesnu dismorfiju, depresiju i suicidalne misli," dok su stalne obavjesti tih platformi samo pojačavale njezino korištenje istih, izvijestio je CNBC.

Meta i Google tvrdili su da je njezino stanje rezultat prethodnih problema povezanih s turbulentnim djetinjstvom i obiteljskim okolnostima, isto tako piše CNBC.

Interni dokumenti prikazani na sudu otkrili su da zaposlenici navedenih tehnoloških tvrtki priznaju ovisničke karakteristike platformi. Jedan je izjavio da "tinejdžeri se ne mogu isključiti s Instagrama čak i ako žele," dok je drugi pa rekao "o moj Bože, Instagram je droga,” uspoređujući tru platformu i njoj slične s "dilerima."

Šef Instagrama Adam Mosseri odbio je opisati ponašanje kao ovisnost, nazvavši ga "problematičnim" tijekom svjedočenja. Potpredsjednik inženjeringa YouTube-a, Cristos Goodrow, tvrdio je da platforma "nije dizajnirana da maksimizira vrijeme" i inzistirao je da YouTube zapravo i nije društvena mreža.

Slučaj koji je presedan

Iako odšteta djeluje skromno u usporedbi s presudom od 345 milijuna eura protiv Meta-e u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko, njezine implikacije mogu biti značajne, jer bi taj slučaj, kao presedan, mogao utjecati na tisuće sličnih tužbi. Dodatni savezni postupci u SAD-u, koje pokreću države i školski okruzi, planirani su za ovo ljeto, izvijestio je pak The New York Times.

Odvjetnici tužiteljice izjavili su: "Današnja presuda je povijesni trenutak za Kaley i za tisuće djece i obitelji koje su čekale ovaj dan,", izjavili su za The New York Times odvjetnici tužiteljice.

Google planira osporiti odluku. "Ne slažemo se s presudom i planiramo žalbu," rekao je Jose Castañeda, glasnogovornik Googlea za portal Ars Technica. Meta pak razmatra svoje pravne opcije te se isto tako ne slaže s presudom, rekao je pak za isti portal glasnogovornik te kompanije.