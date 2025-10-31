Tko su ljudi koji su izlobirali ukidanje sankcija Dodiku: Osuđeni guverner, "luda" Loomer, osramoćeni bivši gradonačelnik New Yorka...

Trumpova administracija ukinula je sankcije Miloradu Dodiku kleptokratskom savezniku ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je ovog mjeseca smijenjen s mjesta predsjednika Republike Srpske zbog kršenja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Ukidanje sankcija Miloradu Dodiku uslijedilo je nakon višemjesečnog lobiranja saveznika Donalda Trumpa, koji su vođu srpskih nacionalista prikazivali kao branitelja "kršćanskih vrijednosti" u zemlji s velikom muslimanskom populacijom i žrtvu jedne vrste "pravnog sukoba" kakav je vođen protiv američkog predsjednika.

Milorad Dodik Foto: Afp

Tijekom 20 godina na vlasti u Srpskoj, Dodik je redovito prijetio odcjepljenjem od Bosne i "ponovnim ujedinjenjem" sa Srbijom. Zaustavio je integraciju Bosne u Europu rasplamsavanjem etničkih napetosti, često se sastajao s Putinom u Rusiji, te njegovao ono što je američko Ministarstvo financija prethodno nazvalo "koruptivnom mrežom pokroviteljstva", piše CNN.

Stanovnici Bosne i Hercegovine nedavno su konačno počeli zamišljati budućnost nakon Dodika, nakon što ga je federalni bosanski sud osudio za podrivanje Daytonskog sporazuma, zabranio mu obnašanje političke dužnosti i lišio ga predsjedničke fukcije. No stručnjaci upozoravaju da bi ovo iznenadno i neočekivano ukidanje sankcija protiv Dodika moglo omogućiti njemu da nastavi dominirati Republikom Srpskom, a istovremeno drugim autokratima u regiji i svijetu pokazati da dobro financirano lobiranje može donijeti rezultate u Trumpovom Washingtonu.

Milorad Dodik Foto: Afp

"Kakvu poruku ovo šalje – da ako imate prave veze i prave lobiste, možete biti skinuti s popisa sankcija? To postavlja negativan presedan", rekao je Andi Hoxhaj, stručnjak za Balkan na King's Collegeu u Londonu. Tri tjedna prije 30. godišnjice Daytona, rekao je da je trenutak donošenja odluke Trumpove administracije posebno obeshrabrujući.

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) nije objasnio zašto je ukinuo sankcije Dodiku, kao ni desecima njegovih saveznika, članova obitelji i tvrtki povezanih s njima. CNN je zatražio komentar od Ministarstva financija.

State Department je priopćio da je odluka donesena nakon što je Narodna skupština Republike Srpske posljednjih tjedana poduzela "konstruktivne akcije" kako bi "poboljšala stabilnost" u zemlji, očito referirajući se na postavljanje privremenog predsjednika Republike Srpske nakon što je Dodik u kolovozu lišen te dužnosti i - nakon što je u početku prijetio da će prkositi bosanskim vlastima - odstupio je ranije ovog mjeseca.

Donald Trump Foto: Afp

Dodik je pohvalio Trumpa i njegove saveznike zbog ukidanja sankcija protiv njega, rekavši da je odluka ispravila "tešku nepravdu" koju su Srpskoj nanijele "administracije Obame i Bidena". Ono što Dodik nije spomenuo jest da ga je Trumpova administracija sankcionirala i u srpnju 2017. zbog opstrukcije Daytonskog sporazuma. Bidenova administracija mu je nametnula nove sankcije 2022. i ponovno početkom 2025.

Dodik je počeo udvarati Trumpu prije izbora 2024., kada se predsjednik suočavao s desecima kaznenih prijava. "Amerika te treba, ali i ostatak svijeta!" Dodik je napisao Trumpu u rujnu te godine, nakon drugog pokušaja atentata na njega.

Rod Blagojevich Foto: Guliver via AP Photo/M. Spencer Green

Od Trumpovog povratka u Bijelu kuću, Dodikove ponude pojačalo je nekoliko predsjednikovih saveznika. Rod Blagojevich - bivši guverner Illinoisa koji je proveo osam godina u zatvoru zbog optužbi za korupciju prije nego što ga je Trump u veljači pomilovao - mjesecima je objavljivao podršku Dodiku.

U objavi u srijedu u kojoj zahvaljuje Trumpu na ukidanju sankcija Dodiku, Blagojevich je potpisao: "Ovaj materijal distribuira RRB Strategies LLC u ime Republike Srpske. Dodatne informacije dostupne su u Ministarstvu pravosuđa u Washingtonu, DC."

Podnesci Ministarstvu pravosuđa pokazuju da je Blagojevičeva tvrtka RRB Strategies u ožujku potpisala ugovor s vladom Republike Srpske, pristajući na "lobiranje kod državnih predstavnika kako bi se spriječilo ono što se doživljava kao lov na vještice protiv dužnosnika Republike Srpske" i "tražiti ukidanje sankcija" protiv njih. Vrijednost tog ugovora je sakrivena.

Marc Zell Foto: Guliver via xVincentxIsorex

Marc Zell, još jedan lobist, također je u prosincu 2024. potpisao ugovor s vladom Republike Srpske vrijedan milijun dolara za jednogodišnji rad, plus bonus ako Zellova tvrtka uspješno ukine sankcije Dodiku i njegovim saveznicima, prema dokumentima koji su također podneseni web stranici Zakona o registraciji stranih agenata Ministarstva pravosuđa. U e-mailu, Zell je rekao da je odredba o bonusu ukinuta u skladu s američkim zakonom.

Laura Loomer Foto: Afp

Ovog mjeseca, istaknute osobe iz MAGA-e pridružile su se zboru Trumpovih saveznika koji podržavaju Dodikovu stvar. Laura Loomer, utjecajna osoba krajnje desnice s izravnom vezom s predsjednikom, rekla je da je Dodikova smjena s mjesta predsjednika Republike Srpske "najnoviji primjer drskog napada na Trumpove vođe diljem svijeta". Tvrdila je da Dodik – "kršćanski" vođa – "trpi nemilosrdne političke napade koalicije muslimana i globalista".

Michael Flynn Foto: Guliver via AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Michael Flynn, Trumpov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost, pozvao je Trumpa da "prigrli" Dodika i da se SAD udruži sa Srpskom kako bi porazili globaliste "koji žele da svi mi propadnemo".

Rudy Giuliani, bivši gradonačelnik New Yorka i Trumpov nekadašnji osobni odvjetnik, posjetio je Srpsku u veljači i ugostio Dodika u svom podcastu, pokazujući kape "Make Srpska Great Again" uz Trumpove poznate MAGA kape.

Rudy Giuliani i Donald Trump (Foto: AFP) Foto: Afp

Hoxhaj, balkanski stručnjak, rekao je da će Dodik iskoristiti ublažavanje sankcija kako bi "svom narodu i javnosti rekao da su ga SAD opravdale i da je ono što mu je učinjeno bilo nepravedno".

Milorad Dodik i Vladimir Putin Foto: Afp

Američka senatorica Jeanne Shaheen iz New Hampshirea, najviše rangirana demokratkinja u Odboru za vanjske odnose Senata, osudila je ukidanje sankcija kao "nepromišljeno i preuranjeno".

"Dodik je potkopao Daytonski mirovni sporazum, dodvoravao se Putinu i profitirao od korupcije – teško da je to razlog za olakšanje", rekla je. "Američki narod zaslužuje odgovore."