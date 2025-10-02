Dodik o svom nasljedniku: "Umjesto jednog Dodika, dobit će dva. On će otići ljestvicu više od mene..."

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravi u Sočiju, gdje je dao intervju za ruske medije i istaknuo da će kandidat za predsjednika Republike Srpske, Siniša Karan, nastaviti političku borbu još radikalnije od njega.

"Mislimo da je Karan čovjek koji u ovom trenutku može nastaviti ovu političku borbu i institucionalno, na najbolji mogući način", rekao je Dodik.

Također se složio s Karanovim pravnim razmišljanjima i njegovim načinom vođenja politike, javlja Dnevni avaz.

"Vrijednosti koje on ima u pogledu ustavnog uređenja, ja sam prihvatio. Pa možda su umjesto jednog Dodika, koji se politički borio kako se borio, sada dobili dva" poručio je Dodik.

"Novi Dodik" mogao bi biti i radikalniji od starog, naglasio je.

"Ne želim mijenjati prezime Karanu, ali po načinu ponašanja sam siguran da će on otići još ljestvicu više od mene. Karan sigurno neće odustati od Republike Srpske. On je bio borac za nju, branio je RS na različitim funkcijama i čovjek je koji nesumnjivo ima autoritet", nadodao je Dodik.