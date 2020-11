Američki predsjednik Donald Trump pomilovao je svog bivšeg savjetnika za sigurnost Michaela Flynna koji je priznao kako je lagao FBI-ju.

Predsjednik je poručio kako je čin pomilovanja za njega predstavljao "veliku čast".

Flynn je jedan od bivših pomoćnika Trumpa koji je osuđen tijekom istrage o navodnoj umiješanosti Rusiji u američke izbore.

2017. godine je priznao kako je lagao FBI-ju o kontaktima s ruskim poslanikom, a potom pokušao povući priznanje, piše BBC News.

"Velika mi je čast objaviti kako je general Michael T.Flynn pomilovan. Čestitam njemu i njegovoj predivnoj onbitelji. Znam da ćete sada imati fantastičan Dan zahvalnosti", napisao je Trump na Twitteru.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!