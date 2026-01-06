Domovinski pokret slavio pravoslavni Badnjak u udruzi koja želi osnovati hrvatsku pravoslavnu Crkvu

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Predrag Mišić, angažiran i u udruzi Hrvatski pravoslavni centar, u utorak je navečer u Splitu organizirao domjenak uoči pravoslavnog Božića kojem je nazočilo i vodstvo DP-a, a na kojem su se čule kritike na račun SNV-a i Srpske pravoslavne crkve.
Predsjednik DP-a Ivan Penava je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da se ne može navijački izjasniti tko je DP-u bliži - SPC ili Hrvatska pravoslavna crkva, ali i dodao da podržava Mišićeva nastojanja u vezi formiranja Hrvatske pravoslavne crkve.
Penava je, ne spominjući imena, kritizirao današnji istup predsjednika Srpskog narodnog vijeća Borisa Miloševića na domjenku SNV-a u Zagrebu.
"On zamjera svašta, čak i ovaj dan politizira i kao vjernik neću u tu priču", kazao je Penava. Pritom je spomenuo da je Srpsko narodno vijeće organiziralo izložbu na Dane srpske kulture "kojom se ne poštuje većinski hrvatski narod kroz povijest".
Na upit kako se može zaštiti srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj, Penava je odgovorio da ne vidi da je toj manjini potrebna posebna zaštita niti je treba odvajati od drugih manjina.
Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić rekao je da je predsjednik SNV-a Boris Milošević na domjenku u Zagrebu "spominjao samo ono što njemu smeta".
"Milošević šalje poruku o crnilu i ustašama, a ja nisam vidio da je itko ne daj Bože stradao", rekao je Mlinarić. Milošević, dodao je, nije spomenuo izložbu Dejana Medakovića u Zagrebu koja je bila provokacija jer je Medaković tvorac SANU-a koji je zagovarao velikosrpsku politiku s granicom Virovitica-Karlovac-Karlobag.
"Milošević priča o ugroženosti Srba, pa kad smo takvo društvo kakvo ga predstavlja on, kako to da desetine tisuća Srba za vrijeme turističke sezone dolazi raditi i zarađivati u Hrvatskoj?" upitao je.
Ministar demografije Ivan Šipić (DP) je istaknuo da Hrvate i Srbe u Hrvatskoj veže ista vjera s dvije grane - katolicizam i pravoslavlje. Naglasio je da je demografija ključni problem u Hrvatskoj.
"Bez kršćanskih vrijednosti nema djece, neće novac rađati djecu nego će ih roditi vrijednosti", poručio je ministar Šipić.
Na pitanje je li provokacija DP-ovo slavljene pravoslavnog Božića, Šipić je odbacio takvu ocjenu rekavši kako to ne bi trebala nikome biti uvreda.