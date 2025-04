Trump se sastao s teoretičarkom zavjera i krenuo u čistku

Šef američke Nacionalne sigurnosne agencije (NSA) Timothy Haugh otpušten je u četvrtak, objavio je Washington Post, citiravši dva trenutna i jednog bivšeg američkog dužnosnika.

Haugh, koji je također bio na čelu Kibernetičkog zapovjedništva SAD-a (USCYBERCOM), smijenjen je zajedno sa svojom zamjenicom Wendy Noble, objavio je list.

Prema Washington Postu, Noble je premještena na radno mjesto u sklopu Pentagona. NSA je dio američkog ministarstva obrane.

Trenutni i bivši dužnosnici koje je list citirao su rekli da ne znaju koji je razlog Haughove smjene ni premještanja Noble.

Timothy Haugh Foto: Afp

Zamjenik šefa USCYBERCOM-a William Hartmann je imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja NSA-e, a Sheila Thomas, koja je bila izvršna upraviteljica u agenciji, imenovana je njegovom privremenom zamjenicom, objavio je Post.

Ni Pentagon ni Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Demokrat Jim Himes, viši član obavještajnog odbora u Zastupničkom domu, osudio je Haughovu smjenu.

Republikanski predsjednik Donald Trump je, otkako je stupio na dužnost 20. siječnja, otpustio niz čelnika američkih službi i umjesto njih postavio sebi odane ljude.

Elon Musk, koji predvodi napore Trumpove administracije da smanji brojnost i poboljša učinkovitost djelatnika savezne vlade, prošlog je mjeseca posjetio NSA-u kako bi se sastao s Haughom.

NSA je jedna od glavnih obavještajnih službi SAD-a te koristi suvremenu, specijaliziranu tehnologiju i sustave kako bi prikupljala i analizirala obavještajne podatke. USCYBERCOM pak provodi ofenzivne i defenzivne operacije te nadgleda mreže ministarstva obrane.

Elon Musk Foto: Afp

Otpušteni dužnosnici Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, tvrde izvori

Najmanje šestero dužnosnika Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće (NSC) je otpušteno ili je podnijelo ostavku, prema nekoliko upućenih izvora, što djeluje kao prva veća čistka u drugom Trumpovu mandatu.

Preslagivanje u NSC-u, koji predsjednika savjetuje o važnim sigurnosnim izazovima s kojima se zemlja suočava, odvija se u neizvjesnom geopolitičkom trenutku, dan nakon što je Trumpova administracija uvela carina gotovo svakoj zemlji na svijetu i u vrijeme kada nastoji ispregovarati kraj rata u Ukrajini.

Nije bilo jasno zašto su dužnosnici otpušteni, no troje izvora je reklo da je nekolicini rečeno da je bilo poteškoća s njihovim sigurnosnim provjerama.

Jedan od izvora je kazao da također postoji zabrinutost glede curenja informacija medijima dok je drugo dvoje reklo da se otkazi odnose na dužnosnike koji imaju stavove koje Trumpovi saveznici smatraju suviše intervencionističkim.

Donald Trump Foto: Afp

Trump se u srijedu sastao s desničarskom teoretičarkom zavjera Laurom Loomer, koja je privatno pozvala predsjednika da otpusti neke djelatnike NSC-a.

New York Times je prvi objavio vijest o njihovom sastanku, a portal Axios je prvi objavio da je u četvrtak u NSC-u došlo do čistke.

Poveznica između prijedloga Loomer i otkaza nije odmah bila jasna, a dvoje izvora je reklo da su se neka otpuštanja dogodila prije sastanka između Loomer i Trumpa.

Laura Loomer Foto: Afp

No, više je izvora kazalo da je Loomer, poznata po širenju islamofobnih teorija urote, zaista Trumpu dala popis djelatnika NSC-a za koje ona smatra da nisu odani predsjedniku.

Čini se da je Loomer to uglavnom potvrdila na društvenim mrežama u četvrtak. "Bila je čast sastati se s predsjednikom Trumpom i predstaviti mu nalaze mojih istraživanja", napisala je Loomer na X-u.

Među otpuštenim dužnosnicima NSC-a su David Feith, viši upravitelj koji je bio zadužen za tehnologiju i nacionalnu sigurnost, Brian Walsh, viši upravitelj zadužen za obavještajna pitanja i Thomas Boodry, koji se bavio zakonodavnim pitanjima, reklo je troje izvora upućenih u temu za Reuters.

Maggie Dougherty, koja je u NSC-u nadgledala međunarodne organizacije, također je dobila otkaz, kazalo je dvoje izvora.

Mike Waltz Foto: Afp

Trump se kratko osvrnuo na otpuštanja u četvrtak poslijepodne, rekavši novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One da su neki dužnosnici za nacionalnu sigurnost dobili otkaze, no nije pružio daljnje pojedinosti. Rekao je da mu je Loomer predložila neke ljude za administrativne položaje, no da nije imala nikakve veze s otpuštenim dužnosnicima NSC-a.

Vijeće za nacionalnu sigurnost, koje je odbilo komentirati, od ožujka se suočava s negativnim medijskim izvješćima otkako je savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz slučajno dodao novinara u grupu na komunikacijskoj platformi Signal, u kojoj su Trumpovi dužnosnici raspravljali o bombardiranju u Jemenu.

Trump je u više navrata svojim suradnicima privatno izrazio svoje nezadovoljstvo Waltzom te se činilo da je savjetnik bio blizu toga da bude otpušten, prema dvama upućenim izvorima.

No, jedan od izvora je proteklih dana kazao da se čini da je Waltzov položaj zasad siguran.