VIDEO Detalji Milanovićevog posjeta na najvišoj razini: Evo zbog čega je stigla i njegova supruga Sanja

Prvi dan službenog posjeta na najvišoj razini predsjednika Zorana Milanovića Gruziji protekao je u cijelodnevnim protokolarnim sastancima. Prvo se sastao s gruzijskim predsjednikom Miheilom Kavelašvilijem, potom predsjednikom vlade Irakliijem Kobakhidžeom, a poslijepodne posjetio je predsjednika gruzijskog parlamenta Šalvu Papuašvilija u zgradi parlamenta na broju 8 velike Rustavelli Avenije.

Dakle, riječ je o zgradi parlamenta ispred koje se svaki dan u Tbilisiju održavaju prosvjedi, pa tako se i večeras okupilo nekoliko stotina građana. Ovi prosvjedi traju od kraja 2024. godine - više od godinu dana. Od onog dana kad je vladajuća konzervativna stranka, Gruzijski san, odlučila zaustaviti pretpristupne pregovore za ulazak u EU.

Istraživanja pokazuju da većina Gruzijaca, zapravo 60% njih, želi ući u EU - žele da ova vlada odstupi, jer ona koči zapravo taj njihov "europski san".

I večeras je bučno na prosvjedima u Tbilisiju, a treba reći i da Europska unija ne štedi na kritikama prema gruzijskoj vlasti. Zamjeraju im niz stvari, pa su zbog toga i oni sa svoje strane zaustavili same pregovore s Gruzijom. Zamjeraju im da su nasilni prema prosvjednicima, da guše slobodu medija, da su donijeli niz represivnih zakona - među ostalima i zakon o stranim agentima po uzoru na ruski model.

Milanović na strani službene Gruzije

EU tvrdi da su takvima prozvali kritičare vladajuće stranke koja se zove Gruzijski san, a iz Bruxellesa je identificiraju proruskom. Blagonakloni prema Europskoj uniji i briselskoj birokraciji, kako su rekli, nisu danas bili zapravo ni gruzijski predsjednik, a ni Zoran Milanović u svojoj zajedničkoj izjavi.

"Ne znam točno tko sve čini tu briselsku birokraciju, ali oni ne govore u moje ime niti dopuštam da govore u moje ime i u ime Hrvatske došao sam u Gruziju i Tbilisi!", rekao je predsjednik RH Zoran Milanović.

Šefu države nisu jasne prozivke da su ga ugostili moskovski agenti. I na to je imao odgovor.

"S obzirom na to da tijekom 2025. nitko iz EU nije dolazio, što je, ispričavam se na izrazu, pomalo bolesno, rekao sam doći ću ja da vidim kakva je to zemlja koju optužuju za nekakav promoskovski politički kurs, za slizanost s Rusijom i Putinom, jer moje iskustvo je drukčije, možda ja griješim", rekao je predsjednik RH Zoran Milanović.

Miheil Kavelašvili kaže da zbog teritorijalnog suvereniteta samo štite nacionalne interese i mir.

"Zemlje u Europskoj uniji imaju dvostruke standarde i drugačiji stav prema nama od ovog što smo sada čuli. Ovo što smo čuli je stav časnog vođe. Ništa nije posebno rečeno. Ovo je jednostavno prepoznavanje i priznavanje istine", rekao je predsjednik Gruzije.

Država je ovo koju potresaju političke napetosti, kriza, ali i prosvjedi. Milanović tvrdi kako ne zauzima političku stranu – ni vlasti, ni oporbe.

"Tu smo na sentimentalnoj razini uz vas, jer smo se sami nosili s nedaćama koje su bile ogromne, ali naš protivnik je bio malo manje moćan od vašeg. Nadam se da ovo neće biti protumačeno kao proruska agitacija!", rekao je Milanović.

Stigla i prva dama

Inače, uz ovaj susret na najviše državnoj razini, posjet hrvatske delegacije Gruzije ispunjen je i drugim aktivnostima. Tako je ovdje u Gruziju stigla i supruga Zorana Milanovića, Sanja Musić Milanović. Ona je danas zapravo kolegama u Nacionalnom centru za javno zdravstvo ovdje u Belisiju održala jedno predavanje o važnosti zdravog načina života, o prevenciji prekomjerne debljine, što naziva velikim javno zdravstvenim problemom današnjice.

U Gruziju su stigli i predstavnici pet velikih hrvatskih kompanija. Sutra će se održati i gospodarski forum. Uz hrvatske predstavnike biće tu i dvadesetak gruzijskih tvrtki, a s njima će se družiti i hrvatski i gruzijski predsjednik.