Građani o uhićenju gradonačelnika: "Nastradao je ni kriv ni dužan", "Konačno, svi znaju sve"

Istražitelji USKOKA-a u novoj akciji, ali na već dobro poznatoj adresi.

Po drugi put su pokucali na vrata Vinka Grgića, gradonačelnika Nove Gradiške.

Nakon pretrage doma doveden je u prostorije gradske skupštine. Tijekom dana oglasila se i Grgićeva zamjenica. Tvrdi da gradonačelnik nije podnio ostavku.

Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške Foto: DNEVNIK.hr

Osim gradonačelnika, u akciji je pao i slavonsko-brodski poduzetnik Mato Gavran koji je prvi sjeo pred uskokove tužitelje. Tereti ih se za razna koruptivna djela.

Odvjetnik Ante Burić izjavio je novinarima nakon ispitivanja da je Grgić iznio kratku obranu u kojoj je negirao počinjenje kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret.

Priveden Vinko Grgić Foto: DNEVNIK.hr

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić uživo se javila iz Osijeka s najnovijim informacijama.

"Grgić je doveden u prostorije USKOK-a u popodnevnim satima. Hoće li biti predan sucu istrage, doznat ćemo od USKOK-a. Prema neslužbenim informacijama, tereti ga se za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, primanje mita u gradonačelničkoj kampanji te da je pogodovao pri gradskim natječajima za gradska zemljišta", rekla je Drmić.

Ako mu odrede istražni zatvor to mu neće biti nepoznato jer je u Remetincu 2020. godine proveo 90 dana. Tada je iz pritvora podnio ostavku na mjesto gradonačelnika, dodala je reporterka Nove TV.

Više o ovoj temi pogledajte u prilozima reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Mikića, Petre Buljan i javljanju Matee Drmić: